Российские мультимиллионеры выбирают острова

Российские мультимиллионеры облюбовали Сардинию: итальянский остров стал самым популярным местом отдыха у участников списка Forbes. Исследование провела компания Knight Frank. В прошлом году на Сардинию отправилось около 400 рейсов на частных самолетах, примерно в два раза меньше — на Мальдивы.
Топ-3 замыкает Ибица, рассказала директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева: «Сардиния является одним из излюбленных мест для отдыха ультрасостоятельных россиян, остров стабильно входит в тройку лучших уже на протяжении нескольких лет. Вместе с тем, если Сардиния — это более популярная локация именно для летнего курортного отдыха, то на Мальдивы богатые люди предпочитают вылетать в осенне-зимний период. Это рай для дайверов, также здесь есть возможность приобрести уникальные объекты недвижимости, очень приватные, на частных островах, куда никто не сможет больше добраться. Ибица — это в основном курорт выходного дня. Туда предпочитают вылетать, если, например, наскучит жизнь на Сардинии или захочется более активного времяпрепровождения. Ибица предлагает богатую ночную жизнь, хорошие рестораны, в целом, более активный и веселый отдых».
Популярность Сардинии объясняется ее приватностью, климатом, а также близостью острова к ключевым локациям Европы. Кроме того, летом именно здесь проводится одна из самых известных вечеринок, на которую попасть могут далеко не все, рассказал директор по корпоративным проектам консьерж-службы Prime Ильгиз Башаров: «Сардиния — это уединенный остров, хотя там есть различные места для семейного отдыха, например, отель в Forte Village. Но это все, конечно же, недешево совсем, поэтому отсекается, скажем так, часть нежелательных людей, которые будут смотреть или вести себя неподобающе.
Там есть красивые марины для яхт, на которых в целом приходит клиент такого уровня. Вместе с тем, это намоленное место тусовки, куда из года в год все собираются на одну из шикарнейших вечеринок в клубе Billionaire Фаваза Груози. В среднем в каком-то приличном отеле в Порто-Черво номер стоит не дешевле €1 тыс. в сутки. В сезон это еще дороже, €3-5 тыс. Чашка кофе там может стоить до €50».
Предпочтения зарубежных мультимиллионеров отличаются от вкусов российских — самым востребованным направлением у них стали Багамы. В прошлом году там приземлились более 16 тыс. частных джетов.
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