Российские мультимиллионеры выбирают острова

Российские мультимиллионеры облюбовали Сардинию: итальянский остров стал самым популярным местом отдыха у участников списка Forbes. Исследование провела компания Knight Frank. В прошлом году на Сардинию отправилось около 400 рейсов на частных самолетах, примерно в два раза меньше — на Мальдивы.

Топ-3 замыкает Ибица, рассказала директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева: «Сардиния является одним из излюбленных мест для отдыха ультрасостоятельных россиян, остров стабильно входит в тройку лучших уже на протяжении нескольких лет. Вместе с тем, если Сардиния — это более популярная локация именно для летнего курортного отдыха, то на Мальдивы богатые люди предпочитают вылетать в осенне-зимний период. Это рай для дайверов, также здесь есть возможность приобрести уникальные объекты недвижимости, очень приватные, на частных островах, куда никто не сможет больше добраться. Ибица — это в основном курорт выходного дня. Туда предпочитают вылетать, если, например, наскучит жизнь на Сардинии или захочется более активного времяпрепровождения. Ибица предлагает богатую ночную жизнь, хорошие рестораны, в целом, более активный и веселый отдых».

Популярность Сардинии объясняется ее приватностью, климатом, а также близостью острова к ключевым локациям Европы. Кроме того, летом именно здесь проводится одна из самых известных вечеринок, на которую попасть могут далеко не все, рассказал директор по корпоративным проектам консьерж-службы Prime Ильгиз Башаров: «Сардиния — это уединенный остров, хотя там есть различные места для семейного отдыха, например, отель в Forte Village. Но это все, конечно же, недешево совсем, поэтому отсекается, скажем так, часть нежелательных людей, которые будут смотреть или вести себя неподобающе.

Там прекрасные пляжи, климат, развитая инфраструктура в плане отелей, ресторанов.

Там есть красивые марины для яхт, на которых в целом приходит клиент такого уровня. Вместе с тем, это намоленное место тусовки, куда из года в год все собираются на одну из шикарнейших вечеринок в клубе Billionaire Фаваза Груози. В среднем в каком-то приличном отеле в Порто-Черво номер стоит не дешевле €1 тыс. в сутки. В сезон это еще дороже, €3-5 тыс. Чашка кофе там может стоить до €50».

Предпочтения зарубежных мультимиллионеров отличаются от вкусов российских — самым востребованным направлением у них стали Багамы. В прошлом году там приземлились более 16 тыс. частных джетов.

Анастасия Ройзман