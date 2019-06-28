Премия большого мира

В Вашингтоне прошел Explorers Festival, который устраивает журнал National Geographic. В его рамках была вручена премия Rolex Awards For Enterprise. Эта, основанная Rolex в 1976 году (к 50-летию Rolex Oyster, первых водонепроницаемых часов), большая гуманитарная программа — отличный пример того, как формируется актуальная повестка, как современный мир определяет главное, когда речь заходит о человеке и системе его взаимодействий с этим миром. То есть как выстраивается сегодня иерархия ценностей

Прежде всего выстраивается она не так уж предсказуемо. При упоминании National Geographic прежде всего возникают кадры с закатами над Гранд-каньоном, рассветами над Гималаями, слонами в саванне и китами в океане, но общественность волнуют сегодня не только сохранение дикой природы и изменение климата, но и проблемы, связанные с человеческими сообществами. Вернее, одни не отделяются от других.

Как сказала одна из лауреатов премии Rolex Awards For Enterprise Крити Карант, индийский ученый, занимающаяся сохранением дикой природы: «Чтобы сохранить животных, нужно работать с людьми». Карант получила приз за сугубо социальный проект: она придумала сервис, облегчающий индийским крестьянам и фермерам получение государственной компенсации за вред, который им и их имуществу наносят дикие животные. На сегодня доступ к правительственной программе компенсации имеют только те, кто способен заполнять бумаги, контактировать с чиновниками,— а это всего 30% населения. Остальные только терпят урон и, как результат, сильно ненавидят животных.

Крити Карант и ее коллеги, создатели социальной программы, меняющей отношение жителей Индии к дикой природе Фото: Marc Shoul / Rolex Крити Карант и ее коллеги, создатели социальной программы, меняющей отношение жителей Индии к дикой природе Фото: Marc Shoul / Rolex

Цель проекта Крити Карант как раз в том, чтобы переломить эту ситуацию, чтобы люди перестали видеть в животных только врагов, чтобы перестали убивать их. Придуманный ею сервис дает возможность пострадавшим просто сообщить о понесенном ущербе, все оформление компенсации возьмут на себя специалисты. Этот сервис можно внедрить даже в самых глухих и бедных индийских провинциях, потому что мобильная связь есть сейчас в Индии везде. Представление о проблеме как о социальном комплексном феномене — характернейшая черта современного подхода.

Грегуар Куртен, изобретатель импланта, восстанавливающего подвижность парализованных конечностей, и один из его пациентов Фото: Sebastien Agnetti / Rolex Грегуар Куртен, изобретатель импланта, восстанавливающего подвижность парализованных конечностей, и один из его пациентов Фото: Sebastien Agnetti / Rolex

Другая не менее характерная его черта — использование технологий. Причем возможности технологического мира завораживают не только обывателей, но и членов жюри с их профессиональным подходом. Одним из лауреатов Rolex Awards For Enterprise в этом году стал доктор Грегуар Куртен, который работает в Федеральном технологическом институте в Лозанне и занимается неврологией. Его проект позволяет людям, пережившим травму спинного мозга и в результате парализованным, опять начать ходить. Доктор Куртен разработал некий девайс, который он называет «мост» и который имплантируется между мозгом пациента и его позвоночником и стимулирует нервы, контролирующие мышцы. На нынешней стадии исследования он хочет добиться того, чтобы активировать этот девайс можно было без использования устройств-посредников, напрямую, практически чуть ли не силой мысли. Девайс прошел уже несколько стадий клинических испытаний.

Среди финалистов были и проекты хоть и не с такой очевидной силой паблисити, но при этом остроумные. Американский технолог Тофер Уайт придумал, как использовать старые мобильные телефоны, чтобы бороться с незаконной вырубкой тропических лесов: телефоны помещают на деревья, так создается сеть «ушей» леса, вычленяющая, в частности, звуки электрических пил.

Брайан Гитта (справа) и Джошуа Бузинг, создатели неинвазивного экспресс-теста на малярию Фото: Joan Bardeletti / Rolex Брайан Гитта (справа) и Джошуа Бузинг, создатели неинвазивного экспресс-теста на малярию Фото: Joan Bardeletti / Rolex

Еще одним из победителей этого года стал проект 26-летнего IT-специалиста из Уганды Брайана Гитты, который придумал простой и неинвазивный тест на малярию. Одно из главных инфекционных заболеваний в Африке, вполне излечимое: смертельный исход, особенно у детей, наступает только в случае поздней диагностики. А для диагностики нужен анализ крови. Небольшой электронный девайс, простая белая коробочка, показывает результат примерно за две минуты.

Жоао Кампос-Силва, разработавший программу спасения гигантских рыб Амазонки Фото: Marc Latzel / Rolex Жоао Кампос-Силва, разработавший программу спасения гигантских рыб Амазонки Фото: Marc Latzel / Rolex

Картина глобальных изменений в современном мире складывается из решения локальных проблем: новый мир с его новыми ценностями любит локальность и поддерживает ее. Хороший пример — еще один лауреат, бразильский биолог Жоао Кампос-Силва, который занимается сохранением гигантских рыб Амазонки, арапайм. Он уже добился результатов в Западной Амазонии, закрывая для ловли небольшие озера, связанные с рекой, и договариваясь с местными рыбаками об ограниченной и очень аккуратной ловле этой рыбы. Член жюри Джонатан Бейли, исполнительный вице-президент и главный исследователь (chief scientist) Национального географического общества, специально подчеркнул, что проектов по сохранению мирового океана сейчас много, а вот проектов, связанных с пресной водой — реками и озерами,— гораздо меньше.

Миранда Ванг, автор новаторской технологии переработки пластика Фото: Bart Michiels / Rolex Миранда Ванг, автор новаторской технологии переработки пластика Фото: Bart Michiels / Rolex

Но есть и совершенно глобальные, понятные и известные всем темы. Одна из них — проблема пластика. И то, что среди лауреатов Rolex Awards For Enterprise оказалась Миранда Ванг из Канады, которая занимается проблемой переработки пластика, совершенно закономерно. Она самый молодой среди пяти лауреатов, ей 25 лет. Сейчас Миранда и ее калифорнийская компания BioCollection нашли способ, как с помощью химических веществ разложить пластиковые отходы до стадии белого порошка, из которого, как из кирпичиков, можно потом сделать все, что угодно, от автомобильных сидений до промышленного оборудования. У этого проекта есть и большой потенциал масштабирования, и коммерческая перспектива.

Ключевое слово, которое объединяет все, что происходило эти несколько дней на Explorers Festival,— это, конечно, «diversity», «разнообразие» — биологическое, расовое, гендерное, вообще любое, его сохраняют и культивируют. Это же слово определяло атмосферу на ужине, устроенном Rolex, где было собрано все комьюнити, объединенное вокруг этой премии, в том числе и те, кто получал ее еще в самом начале, в 70-е. Среди прочих, кстати, был и Сергей Березняк из Владивостока, получивший Rolex Awards в 2012 году за программу по сохранению амурских тигров. И это постоянство в поддержании разнообразия — важное свойство ролексовский филантропии.