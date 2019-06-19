Росавиация в Домодедово не уложилась в сроки

Росавиация сорвала сроки реконструкции Домодедово — к такому выводу пришла Счетная палата. По ее данным, из-за этого пропускная способность аэродрома упала на 35%. Модернизация аэропорта началась в 2012 году, но проект по его развитию не удалось завершить до сих пор.

Какие именно нарушения обнаружила Счетная палата? Подробности — в справке «Коммерсантъ FM».

Аудиторы указывают, в частности, на срыв сроков при реконструкции первой взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. По данным Счетной палаты, для этого Росавиация заключила договор с компанией СУ-1, работы должны были завершиться в 2014 году, но этого не произошло. Контракт же с подрядчиком федеральное агентство расторгло лишь в 2018-м, притом что к тому времени СУ-1 уже два года проводила процедуру собственного банкротства. Счетная палата также обратила внимание на то, что в 2014 году Росавиация заключила с той же компанией еще один договор, на строительство второй взлетно-посадочной полосы. Она должна была заменить существующую ВВП-2, но в итоге так и не была построена. При этом сумму контракта завысили на 282 млн руб. В итоге, как подчеркнули аудиторы, существующая полоса частично разобрана, и ее длина сократилась с 3,8 км до почти 2,5 км. Перроны к новому терминалу, который возвел инвестор, не построены и здание до настоящего времени простаивает.

Домодедово со своей стороны выполнил все работы по развитию собственного аэропортового комплекса. При этом теперь там могут обслуживаться еще больше пассажиров, сообщил «Ъ FM» пресс-секретарь аэропорта Александр Власов: «Со своей стороны мы все проекты по расширению терминальной инфраструктуры реализовали и рассчитываем, что Росавиация завершит строительство ВПП и аэродромной инфраструктуры с учетом новых обстоятельств, связанных со сменой подрядчика. Сообщается, что именно это привело к ограничению пропускной способности аэродромной инфраструктуры, однако на ту часть терминала она не снизилась, наоборот, увеличилась, поскольку аэропорт со своей стороны терминальную инфраструктуру увеличил, как это и предполагалось по проекту подготовки к чемпионату мира-2018».

Незаконченная в срок реконструкция Домодедово не приведет к коллапсу в аэропорту, считает главный редактор портала «Авиа.Ру» Роман Гусаров. Однако развитие этой столичной авиагавани теперь под вопросом, уверен эксперт: «Домодедово все равно будет исходить из того, сколько может пропустить через себя аэродромная инфраструктура, то есть сколько взлетно-посадочных операций реально выполнить за час.

Поэтому терминалы будут просто полупустыми, а на аэродроме будет идти очень интенсивная плотная работа, что, к сожалению, не улучшает обеспечение безопасности полетов, не снижает нагрузку на пилотов и диспетчеров.

Очень плотный трафик в воздухе и на земле вокруг существующей инфраструктуры — это всегда большие сложности, серьезное напряжение. И, конечно же, аэропорт будет тормозить свое развитие, в него, может быть, не придут какие-то новые авиакомпании, а некоторые перевозчики не смогут расширить количество рейсов из-за невозможности получить слоты в Домодедово».

В Росавиации на претензии Счетной палаты ответили, что производственные показатели Домодедово упали из-за того, что ряд перевозчиков — «Трансаэро», «Оренбургские авиалинии», «ВИМ-Авиа» и AZUR air — прекратили летать из этого аэропорта. Федеральное агентство также принимает меры для того, чтобы завершить там реконструкцию и строительство аэродромной инфраструктуры, но на это может понадобиться еще 3,5 млрд руб

Владимир Расулов