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В Столешниковом переулке открылся обновленный бутик Hermes

После реконструкции свои двери открыл бутик Hermes, расположенный в старинном особняке в Столешниковом переулке. Обновленное пространство отличается четким зонированием и элегантностью интерьера. Интерьер выдержан в золотисто-желтых и коричневых тонах. Задает тон роскошная лестница из орехового дерева с перилами из розовой меди.

Первой посетителей встречает зона шелка, украшенная легендарным мотивом Hermes Ex-Libris, он же украшает пол в парижском бутике Hermes на улице Faubourg Saint-Honore. По обе стороны от зоны шелка расположены отделанные вишневым деревом салоны, в которых представлены мир кожи и мужские коллекции. На втором этаже, где располагаются женские коллекции, находятся три открытых салона и один VIP-салон. Пол отделан паркетом с характерным «елочным» рисунком.

На открытии обновленного бутика в Москве присутствовали исполнительный вице-президент Флориан Краен и генеральный директор Hermes в России и СНГ Тома Коллетт. Сегодня в мире насчитывается 310 магазинов Hermes в более чем 49 странах. Аксель Дюма, член семьи в шестом поколении, — генеральный директор компании с 2013 года.

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