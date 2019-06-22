Сегодня исполняется 46 лет председателю правления Райффайзенбанка Сергею Монину

Его поздравляет основатель и генеральный директор группы QIWI Сергей Солонин:

— Дорогой Сережа! Хочу от всей души поздравить тебя с днем рождения! Мы с тобой знакомы уже много лет, и я знаю, какой долгий и насыщенный путь ты прошел. Райффайзенбанк, каким его знают миллионы людей, стал таким во многом благодаря тебе. Ты вкладываешь все силы в развитие первоклассного сервиса и современных финансовых продуктов, и я счастлив, что знаю тебя. Хочу пожелать тебе побольше удивительных моментов в жизни! Продолжай находить источники вдохновения для покорения новых профессиональных и личных высот, а все трудности преодолевай с присущей тебе мудростью. И главное — счастья тебе и твоей семье! Да пребудет с тобой финтех!

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