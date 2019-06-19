Marussia Beverages рассматривает возможность покупки Иткульского спиртзавода

Группа компаний Marussia Beverages рассматривает возможность приобретения Иткульского спиртзавода, входящего в холдинг «Кристалл-Лефортово». Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил генеральный директор ООО «Маруся бевереджис рус» Юрий Тинт.

«Мы постоянно рассматриваем различные возможности для фокусных инвестиций по всему миру. Можем подтвердить, что в данный момент мы проводим процедуру due diligence Иткульского СВЗ. Основываясь на ее результатах, совет директоров группы будет принимать решение о возможном приобретении предприятия с целью его финансового оздоровления и дальнейшего развития»,— сказал Юрий Тинт.

По данным компании, Иткульский спиртзавод на протяжении десять лет производит для Marussia Beverages водку Mamont. «Мы всегда были очень довольны качеством продукции и профессионализмом сотрудников Иткуля. Во всех странах, где мы развиваем Mamont, у нас только положительные отзывы о продукте»,— сказал господин Тинт.

Иткульский спиртзавод работает с 1868 года в Алтайском крае, является одним из ведущих предприятий в ликеро-водочной отрасли Алтая и Восточной Сибири. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ОАО «Иткульский спиртзавод» в 2018 году составила 1 млрд руб. (в 2017 году — 1,4 млрд руб.), чистый убыток — 300,4 млн руб. (в 2017 году чистая прибыль — 91,1 млн руб.). ОАО в мае этого года подало заявление о самобанкротстве. Причиной стал арест счетов предприятия по заявлению Промсвязьбанка к ГК «Кристалл Лефортово» (Иткульский спиртзавод являлся поручителем по кредитам группы). Процедура банкротства пока не введена, производство на заводе приостановлено. Весной этого года губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение краевому правительству изыскать возможность спасти предприятие от банкротства. На момент подготовки публикации получить комментарии краевых властей не удалось.

Marussia Beverages (штаб-квартира в Нидерландах) имеет офисы в Москве, Париже, Лондоне, Киеве, Тбилиси, Амстердаме и Нью-Йорке, принадлежит Haydn Holding AB (Швеция). ООО «Маруся бевереджис рус» — дистрибьютор премиального алкоголя (ТМ Mamont, Chateau Mukhrani и Tamada, Schlumberger, Mozart, Mossburn и др.). В 2017 году группа запустила в работу винокурню Torabhaig в Шотландии на острове Скай. В Marussia Beverages уточнили, что в настоящее время компания не располагает собственными производственными мощностями в России.

Подробнее о ситуации на заводе — в материале “Ъ-Сибирь” «Спиртзавод рвется к власти»

Оксана Павлова