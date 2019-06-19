0,8 процента составило снижение выпуска промышленности с учетом сезонности и календарности в мае в сравнении с апрелем 2019 года, сообщил Росстат. В результате среднемесячные темпы роста показателя за апрель—май снизились до 0,2% против 0,3% за первый квартал 2019 года. В годовом выражении в силу того, что в мае 2019 года было на два рабочих дня меньше, чем год назад, рост выпуска замедлился до 0,8% против 4,6% в апреле (в обработке был спад в 1% после роста на 4,7% в апреле, а рост в добыче замедлился до 2,8% с 4,2% соответственно из-за эффекта сделки ОПЕК+ и загрязнения нефти). Календарный эффект будет усложнять трактовку динамики промышленности всю вторую половину 2019 года, кроме октября.