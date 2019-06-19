Разрядка международной волатильности

Оптимистичный настрой президента США относительно грядущей встречи с китайским коллегой способствовал уверенному восстановлению цен на нефть. По итогам дня стоимость североморской Brent достигла отметки $64,85 за баррель, тогда как утром она находилась на уровне $61,3 за баррель. В выигрыше оказался и российский рубль — курс доллара на Московской бирже опустился к уровню двухмесячной давности — 64 руб./$.

Европейский рынок нефти начал торги 18 июня с привычного снижения котировок. По данным Reuters, стоимость североморской нефти Brent к середине дня опустилась до отметки $62,59 — минимального значения с 8 марта. Однако во второй половине торговой сессии котировки резко пошли вверх, и к закрытию торгов цена поднялась до отметки $64,85 за баррель, что на 1,5% выше закрытия понедельника. Схожая картина наблюдалась на торгах российской нефтью Urals. В начале дня ее стоимость опускалась до пятимесячного минимума $59 за баррель, а на закрытии составила $61,4 за баррель, прибавив 1,4%.

Высокая волатильность на нефтяном рынке наблюдается вторую неделю подряд, внутридневные колебания составляют 3–6%. По словам главы департамента по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергея Королева, весь мир понимает, что замедление мирового экономического роста на фоне войны США и Китая крайне негативно скажется на стоимости нефти. Поэтому цены очень бурно реагируют даже на малейшие слухи.

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Поводом для разворота цен стало сообщение в соцсети Twitter президента США Дональда Трампа. «У нас с президентом Си из Китая состоялся очень хороший телефонный разговор. На следующей неделе у нас пройдет расширенная встреча на саммите G20 в Японии. Наши команды начнут переговоры до нашей встречи»,— отметил господин Трамп. Эти слова вселили в инвесторов надежду, что конфликт между странами будет урегулирован или как минимум не произойдет эскалации. «Заявления президента Трампа прозвучали умиротворяюще для рынков»,— отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Однако для дальнейшего устойчивого роста цен на нефть одних обещаний начать переговоры недостаточно. «Не факт, что сторонам удастся договориться. В то же время ожидания от саммита ОПЕК+ уже в цене. Сдерживающим рост фактором может выступать слабая статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США»,— отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Восстановление цен на нефть оказало благоприятное влияние на российский валютный рынок. В ходе торгов во вторник курс доллара на Московской бирже опускался до минимальной отметки с 24 апреля — 63,91 руб./$. По итогам основных торгов он остановился возле уровня 64 руб./$, что на 32 коп. ниже закрытия понедельника. «Укреплению рубля способствуют и внутренние факторы, такие как рост предложения валюты со стороны компаний, готовящих рублевую ликвидность для уплаты налогов и дивидендов»,— отмечает начальник валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов.

Виталий Гайдаев