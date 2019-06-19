Не все идет по плану

По итогам 2018 года в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив Нижегородская область заняла 57-е место. За год регион поднялся на 13 пунктов, однако не смог попасть в первую двадцатку, несмотря на задачу, поставленную в прошлом году губернатором Глебом Никитиным. Этот результат главу региона не устраивает, и правительство уже начало системный анализ проблемных направлений, «чтобы понять, где и как требуется приложить максимум усилий». ­Эксперты обращают внимание, что районные власти имитируют диалог с предпринимателями, а ­контрольно-надзорные органы просто на него не идут.



В первую двадцатку рейтинга АСИ по итогам 2018 года попали три субъекта Приволжского федерального округа: Чувашия, Башкирия и Ульяновская область, а Нижегородской области в числе лидеров не оказалось. В 2018 году тогда еще врио губернатора Глеб Никитин дал подчиненным 12 месяцев на то, чтобы регион с 70-го места в рейтинге поднялся в топ-20. Однако по итогам года работы область улучшила свои позиции на 13 пунктов.

В Нижегородской области наибольший рост наблюдался в части повышения эффективности процедур регистрации предприятий. Значительно вырос индекс качества и доступности финансовой поддержки, эффективности работы организационных механизмов поддержки институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса. Наименьший рост наблюдался по таким направлениям, как эффективность процедур по регистрации прав собственности, качество и доступность трудовых ресурсов.

Глава региона сообщил “Ъ-Приволжье”, что правительство уже начало системный анализ, «чтобы понять, где и как требуется приложить максимум усилий». В ближайшее время губернатор планирует провести «большую встречу», чтобы «обсудить все проблемные вопросы». Глеб Никитин отметил, что главным результатом проделанной работы по улучшению инвестиционного климата стало попадание региона в число «лидеров роста», что отметил президент. «Динамика положительная, но итоговый результат, конечно, устраивать нас не может», — добавил губернатор. По его мнению, серьезную помощь региону в работе над улучшением инвестиционного климата окажут нацпроекты. «Ряд институтов, например институт инвестиционных уполномоченных, сейчас в процессе становления, и мы ожидаем, что их значение будет только расти. Обязательно нужно усиливать открытую коммуникацию власти с предпринимателями», — считает Глеб Никитин. Кроме того, он добавил, что в регионе заметно улучшилась ситуация по такому важному показателю, как объем инвестиций в основной капитал. По итогам 2018 года он вырос на 5,6%, до 259 млрд руб., по прогнозу на 2019 год рост планируется на уровне 6%.

По мнению уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого, хотя скачка, на который региональные власти рассчитывали в 2018 году, не произошло, заметные изменения во взаимоотношениях бизнеса и власти есть. «Важным фактором стали регулярные встречи губернатора с бизнесом, по результатам которых выходит четкое распоряжение, а за каждым министром или замгубернатора закрепляется решение того или иного вопроса. В Нижнем Новгороде аналогичные встречи раз в два месяца проходят на уровне мэра. И если на первых встречах бизнес просто кричал, пытался на повышенных тонах донести свою позицию до власти, которая его не слышала, то сейчас уже выстроен конструктивный диалог»,— говорит Павел Солодкий.

В то же время на уровне региона до сих пор не выполнены рекомендации АСИ по принятию региональных нормативных актов, способствующих снижению налогового бремени, отметил бизнес-омбудсмен. «На уровне районов не исполняется распоряжение губернатора по выстраиванию диалога между органами МСУ и бизнесом. Встречи с предпринимателями имитируются главами МСУ или проводятся просто для галочки. Не решен вопрос с контрольно-надзорными органами, которые не проявляют инициативу по обсуждению проблем с бизнес-сообществом, ждут отмашки сверху», — посетовал господин Солодкий. По его мнению, одним из факторов, негативно влияющих на позиции Нижегородской области в рейтинге АСИ, были взаимоотношения бизнеса с крупными энергетическими компаниями. «Необходимо сделать так, чтобы МРСК, "Газпром", "Теплоэнерго" и нижегородский водоканал были ориентированы на бизнес. Один из положительных примеров — решение о сокращении сроков на присоединение к сетям "Теплоэнерго". До сентября 2018 года это было три года, сейчас сроки сокращены до одного года»,— добавил бизнес-омбудсмен. Он считает, что новый рейтинг АСИ должен стать поводом еще раз на уровне правительства и Законодательного собрания обсудить ситуацию. «Очень важно дать серьезный толчок для развития малого и среднего бизнеса. На сегодня у нас в регионе его доля в ВРП находится на уровне 18%, и за три-четыре года нам нужно увеличить его более чем в два раза»,— подытожил Павел Солодкий.

Андрей Репин