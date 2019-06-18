Заочно арестован уехавший за границу директор ООО ТП «Нижегородец»

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, Московский районный суд 23 мая заочно арестовал гендиректора ООО ТП «Нижегородец» Вадима Смирнова, проходящего по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничеству в особо крупном размере. Согласно решению суда, господина Смирнова следует взять под стражу сроком на два месяца с момента его задержания – сам предприниматель уехал за границу, не дожидаясь, когда за ним придут. Его адвокаты обжаловали законность оснований для заочного ареста, но из-за смены защитников и их больничных Нижегородский областной суд рассмотрит эту жалобу 2 июля. Если судебное решение не будет отменено, следователи нижегородского СУ СК планируют объявить Вадима Смирнова в международный розыск через Интерпол (для этой процедуры и необходим заочный арест).

Напомним, в СУ СК с сентября прошлого года идет расследование, касающееся фиктивного документооборота между ООО ТП «Нижегородец» и фирмой-однодневкой «Омега» в 2016-2017 годах. В ходе расследования автодилер погасил свыше 500 млн руб. НДС, однако следствие насчитало еще свыше 350 млн недоимки по налогу на прибыль. С уклонением от уплаты этого налога и связано уголовное дело в отношении господина Смирнова. Напомним также, что обыски по делу прошли у контролирующих ТП «Нижегородец» бизнес-партнеров Михаила Жижина и у него самого: коммерсанты продолжают оспаривать в судах правомерность следственных действий.

Иван Сергеев