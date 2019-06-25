Правила чаевых

Отношение к чаевым сильно варьируется в различных странах. Туристам не всегда просто понять, насколько они уместны. «Деньги» выяснили, сколько принято давать на чай официантам, сотрудникам отелей и курьерам, доставляющим еду из ресторанов.

Нестабильность российской экономики вовсе не заставила путешествующих россиян отказаться от привычки оставлять в поездках чаевые. Как следует из недавнего опроса Tutu.ru, принципиально не оставляют чаевых 27% туристов. 33% благодарят персонал, если остались довольны обслуживанием. 22% всегда оставляют на чай сотрудникам ресторанов. Остальным профессиям повезло меньше: горничные в отелях получают небольшие суммы только от 11% туристов, а водители такси и экскурсионные гиды — лишь от 2–3%.

«Гости отелей часто просто не знают о принятой практике относительно чаевых»,— констатирует гендиректор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

По ее словам, чаевые уместны в гостиницах абсолютно любого уровня и для любого персонала, сумма при этом может варьироваться от €1–2 до 10% от стоимости счета.

Например, горничным традиционно принято оставлять небольшую сумму на углу кровати. Но далеко не все гости на это идут. «Если портье, барменам и официантам чаевые предлагают в 90% случаев, то администраторы гостиниц и горничные получают их лишь в 20–30% случаев соответственно»,— объясняет госпожа Лысенкова.

Операционный менеджер отеля Holiday Inn Express Moscow-Baumanskaya Алексей Панамарев отмечает значительное сокращение объема оставляемых чаевых. По его оценкам, в сравнении с 2014 годом их объем сократился на 30–50%. Господин Панамарев указывает, что сотрудников ресторанов гости также все чаще обходят вниманием. По его словам, в заведениях, расположенных в отелях, чаевые оставляют намного реже, чем в независимых. Горничным, по мнению господина Панамарева, дополнительные суммы дают лишь в 1–5% случаев, а администраторов чаще благодарят шоколадками и другими подарками. Точно в таком же положении оказываются турагенты, рассказывает представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, благодарят за организованный отдых туристы обычно после возвращения из поездки: привозят небольшие сувениры, алкогольные напитки или местные сладости.

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Основатель сети винных баров «Винный базар» Евгения Качалова рассказывает, что, несмотря на то что чаевые оставляют 90% гостей, суммы эти оказываются, как правило, незначительными и составляют только 7–8% от счета. «Четко 10% — это только сервис на банкетах или большие компании, когда на счет и чай гости складываются»,— рассказывает она. Госпожа Качалова добавляет, что, оставит гость чаевые или нет, чаще зависит от времени суток, чем от формата заведения. Например, днем или во время ланча дополнительные суммы оставляют достаточно редко: гости считают, что это не принято.

Директор по логистике Delivery Club Иван Задохин рассказывает, что и доставляющим заказы курьерам в России чаевые оставляют редко: обычно это происходит в плохую погоду, при объемных заказах и в тех случаях, когда клиента не оказывается на месте и его приходится ждать. «Можно предположить, что таким образом пользователи доставки хотят не столько отблагодарить за услугу, сколько компенсировать некие неудобства курьера, выходящие за рамки его обыденной работы»,— рассуждает он.

Господин Задохин признает: единой практики относительно чаевых в мире не существует. Ситуация слишком сильно варьируется в зависимости от страны. Так, «лидером чаевых» традиционно считаются США, где принято благодарить практически весь персонал. Размер сумм составляет 15–20% и, как правило, составляет значительную часть заработка курьеров и сотрудников общепита. Аналогичная традиция прижилась в Канаде. В странах Азии чаевые распространены намного меньше, а в Японии их вообще могут счесть за оскорбление. В Китае дополнительные суммы считается уместным оставлять лишь в заведениях высокого ценового сегмента. Аналогичная практика прижилась на Ямайке. В странах Латинской Америки чаевые, как правило, включаются в счет, но платят их при этом клиенты по желанию. На социалистической Кубе небольшую благодарность принято оставлять только в редких случаях, когда обслуживание очень понравилось.

Сколько принято оставлять на чай в популярных туристических странах Страна В ресторане В отеле* В такси Андорра 10% 1,25–2,5 евро 10% Аргентина 5–10% 10–20 песо Нет Армения 10% 400 драмов Нет Австралия Только в случае особого сервиса Нет Нет Австрия 5–10% 1–2 евро 10% Азербайджан 10% 1 манат 10% Белоруссия 10–15% 2 рубля Нет Бельгия 5% 1 евро Нет Боливия Нет 5 боливиано 10% Бразилия 10% 1 реал Нет Болгария До 10% 1–2 доллара 10% Камбоджа 10% за хороший сервис 1 доллар 1–2 доллара Канада 15–20% 1–2 доллара 10–20% Чили 10% 2000 песо Нет Китай Только в дорогих ресторанах 6–18 юаней Нет Хорватия Только в дорогих ресторанах 10–20 кун Нет Куба 1 кук за хороший сервис 1 кук Нет Кипр 10% 1–2 евро Нет Чехия 10% 20 крон Нет Дания 10% за хороший сервис Нет Нет Доминиканская Республика 10% 40 песо 10% Египет 10% 3–5 фунтов 10% Эстония 10% за хороший сервис 1 евро Нет Эфиопия Только в дорогих ресторанах 9–18 быров 10% Финляндия Нет 0,5–1 евро Нет Грузия 5–10% 1–2 лари Нет Греция 5–10% за хороший сервис 1 евро Нет Гонконг 10% 1 доллар Нет Исландия 5–10% 1 доллар Нет Индия 5–10% 20 рупий Нет Индонезия 5-10% 1–2 доллара Нет Иран 5–10% 15–25 реалов Нет Ирландия 10–15% 1 евро Нет Израиль 10–15% за хороший сервис 2 шекеля Нет Италия 10–15% за хороший сервис Не больше 5 евро 5–10%, если водитель помогает с багажом Ямайка Только в дорогих ресторанах 100–200 ямайских долларов Нет Япония Нет Нет Нет Иордания 10–15% 1–2 динара 10% Казахстан 10% 100–200 тенге Нет Латвия 10% за хороший сервис 1 евро Нет Ливан 10% за хороший сервис 1,5 тыс. фунтов 5–10% Литва 5–15% 1 евро Нет Люксембург 10–15% 1 евро 10% Мальдивы 5% 15 руфий 75–150 руфий за водное такси Мексика 10–15% 20–30 песо Нет Марокко 10% 5–10 дирхамов 5 дирхамов Черногория 10% за хороший сервис 1 евро Нет Непал 12:00 20 рупий Нет Нидерланды 1–2 евро 1 евро Нет Новая Зеландия Нет Нет Нет Норвегия 10% за хороший сервис Нет Нет Оман Нет Нет Нет Панама 10% за хороший сервис 1–2 доллара Нет Перу 10% за хороший сервис 3 соля Нет Польша 10% за хороший сервис 1 евро Нет Румыния 5–10% 2 лея Нет Португалия 10% 1–2 евро Нет Сербия 10–15% 80 динаров Нет Сингапур 5–10% 1–2 сингапурских доллара Нет Словакия 10% 1 евро Нет Словения 10% 1 евро Нет ЮАР 10–15% за хороший сервис 5–10 рэндов 10% Испания Монеты 1 евро Нет Шри-Ланка 10% за хороший сервис 50–100 рупий Нет Швеция 5–10% 5–10 крон Нет Таиланд 10% 20–50 батов Нет Тунис 10% 1–2 динара Нет Турция 5–10% 2–3 лиры Нет Украина 10% 10–20 гривен Нет ОАЭ 10–15% 5–10 дирхамов 5 дирхамов Великобритания 10–15% 1–2 фунта 10% США 15–20% 1–2 доллара 10–15% Вьетнам 5% 20 тыс. донгов Нет открыть таблицу в новом окне *Портье, за один чемодан, сумма в национальной валюте. Источник: данные приложения GlobeTips.

Александра Мерцалова