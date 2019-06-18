Запасы риса-сырца на Кубани будут истощены к августу

По данным НП «Южный рисовый союз», совокупные остатки риса-сырца (а также риса-крупы в пересчете на сырец) на июнь 2019 года составляют 82,7 тыс. тонн, что на 33,4% меньше, чем на аналогичный период 2018 года (124,2 тыс. тонн). Это также самый низкий показатель за последние четыре года, сообщается в пресс-релизе некоммерческой организации. Речь идет о наиболее распространенном на Кубани круглозерном рисе.

В союзе отмечают, что среднемесячный темп снижения остатков в размере 60 тыс. тонн, говорит о том, что скорее всего запасы белого зерна будут исчерпаны уже в августе. По мнению исполнительного директора «Южного рисового союза» Михаила Радченко, высокий темп снижения запасов связан с недостаточно высоким качеством крупы и меньшим ее выходом. «К тому же в 2018 году площади посевов оказались самыми низкими за последние 10 лет – всего около 117 тыс. га. В этом году, например, рисом занято около 125 тыс. га», - рассказал господин Радченко.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, власти края поставили в текущем году перед аграриями задачу повторить рекорд 2016 года по валовому сбору риса в 1 млн т. В связи с этим посевная площадь под рисом увеличилась на 8 тыс. га и составила 125,3 тыс. га. Однако ранее рисоводы заявляли, что смысла наращивать производство нет, так как это приведет к падению цен на рынке. В свою очередь региональный минсельхоз отмечал, что у культуры высокий экспортный потенциал. При этом аграрии считают, что качество кубанского риса пока не позволяет сильно наращивать экспорт. Администрация Кубани имеет рычаги влияния на рисоводов, в частности, сельхозпроизводители получают компенсации за поставку воды на поля.

Андрей Ульченко