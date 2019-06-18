Россияне и грузины устроили массовую драку со стрельбой в Стамбуле

Два человека (один гражданин России и один гражданин Грузии) погибли и еще три получили ранения различной степени тяжести в результате массовой драки в Стамбуле 17 июня. Инцидент произошел у офиса компании-перевозчика на почве конфликта интересов по мелкому бизнесу. Полиция нашла на месте преступления пистолет с глушителем и ножи.

Имя погибшего гражданина Грузии известно. Это 56-летний Тенгиз Пхакадзе. Он умер по дороге в больницу от тяжелого ранения в голову. Причиной смерти россиянина, имя которого пока не называется, стало огнестрельное ранение в брюшную полость. Еще один гражданин России доставлен в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.

По данным “Ъ”, участники драки с российской стороны также являются уроженцами Кавказа.

Несколько человек с обеих сторон задержаны. Двое граждан Грузии объявлены в розыск.

МИД Грузии подтвердил информацию об инциденте со смертельным исходом и сообщил, что грузинское консульство в Стамбуле «работает в тесном контакте с турецкими правоохранительными органами».

Георгий Двали, Тбилиси