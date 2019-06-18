ФК «Оренбург» намерен проводить домашние матчи РПЛ на стадионе «Газовик»

Футбольный клуб «Оренбург» планирует проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Газовик». Об этом во вторник сообщила пресс-служба спортивной организации со ссылкой на президента клуба Владимира Кияева.

«Когда клуб проходил лицензирование, мы указали в качестве резервного стадиона арену в Самаре. Лига стоит жестко на своем решении, но мы рассчитываем, что будем играть в Оренбурге. У нас отличный стадион, соответствует всем критериям кроме одного — вместимость менее 10 тысяч зрителей. На мой взгляд, проще изменить регламент, чем построить новый стадион. У врио губернатора Оренбургской области есть идея построить новый стадион, площадка выбрана. Есть разные проекты арены, рассчитываем, что она будет вмещать 15 тысяч зрителей. Если не получится, то "Оренбург" будет реконструировать стадион "Газовик", план реконструкции есть. Думаю, что в течение июля все прояснится», — заявил Владимир Кияев.

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял предпоследнее место по средней домашней посещаемости. Средняя домашняя посещаемость стадиона «Газовик» составила 4929 зрителей. Средняя заполняемость арены составила 65,7%.

Согласно регламенту Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), домашние стадионы клубов, участвующих в турнире, должны вмещать более 10 тыс. зрителей.

Андрей Сазонов