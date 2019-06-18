Случаи мошенничества с платежными картами в Британии участились на 40%

В Британии за минувший год на 40% участились попытки кражи персональных данных, привязанных к платежным картам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные британской службы предотвращения мошенничества Cifas. В 2018 году было зафиксировано 82,6 тыс. попыток (как удачных, так и провалившихся) украсть личные данные владельцев банковских карт. Годом ранее этот показатель равнялся 58,8 тыс.

Столь резкий рост кибермошенничества связан с ростом популярности онлайн-шопинга, отмечают в Cifas. При этом наиболее уязвимыми категориями граждан являются лица младше 21 года и старше 60 лет. На последних в прошлом году пришлось более 33 тыс. успешных хакерских атак — на 34% больше, чем в 2017 году. В своем докладе служба противодействия мошенничествам также отмечает, что пожилые люди все чаще пользуются интернетом и совершают покупки онлайн. Хакеры же для получения доступа к чужим персональным данным пользуются двумя тактиками: либо они атакуют слабозащищенные сайты провайдеров услуг, либо прибегают к фишинговым атакам непосредственно против жертвы.

Кирилл Сарханянц