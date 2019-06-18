Депутата госсовета Удмуртии Вадима Исупова оштрафовали за воспрепятствование проведению пикета

Воткинский райсуд назначил Вадиму Исупову административный штраф в размере 10 тыс. руб. за воспрепятствование проведению пикетирования. Его признали виновным по ст. 5.38 КоАП РФ (воспрепятствование проведению пикетирования, проводимого в соответствии законодательством), сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии. В материалах суда господин Исупов указан как работник ООО «Сиам Мастер».

Установлено, что 18 марта 2019 года около 17:00 Вадим Исупов вырвал плакат из рук потерпевшего, который проводил в это время одиночный пикет. Таким образом он воспрепятствовал проведению пикета и нарушил право гражданина. В суде Вадим Исупов подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе о нарушении. Он заявил, что просил гражданина убрать плакат, но тот отказывался. Затем господин Исупов вырвал плакат из рук потерпевшего и смял его.

Согласно информации с сайта госсовета Удмуртии, Вадим Исупов является депутатом регионального парламента от партии «Единая Россия». В качестве места работы господина Исупова указано ООО «Сиам Мастер». Он является директором филиала компании в Ижевске.