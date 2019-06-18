Новозеландец приговорен к 21 месяцу тюрьмы за распространение видео терактов в Крайстчерче

Окружной суд новозеландского города Крайстчерч, где в марте произошли крупнейшие в истории страны теракты, приговорил к 21 месяцу тюремного заключения местного бизнесмена Филипа Невилла Арпса, который распространял в сети видеосъемку теракта в мечети Аль-Нур. Он признал себя виновным в распространении видеосъемки теракта, которую вел расстреливавший людей в мечетях 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Напомним, теракт в двух мечетях города Крайстчерч произошел 15 марта. Погиб 51 человек. БрентонТаррант незадолго до атаки опубликовал в сети манифест, в котором назвал себя белым австралийцем рабочего класса и объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу.

Нападение на мечети в Новой Зеландии. Главное Читать далее

44-летний Арпс, сторонник идеи превосходства белых, сравнивал себя с нацистским преступником Рудольфом Гессом и открыто восхищался «потрясающими» терактами в двух мечетях Крайстчерча. При этом, как отметил судья, Филип Невилл Арпс не раскаивается в содеянном и не готов изменить свои взгляды в отношении мусульманского сообщества, способен испытывать сочувствие лишь к членам своей семьи и вполне может совершить новые преступления на почве своих взглядов, поэтому суд отказался приговаривать бизнесмена к простому ограничению свободы с ношением электронного браслета.

Подробнее о теракте — в публикации “Ъ” «Антиисламский джихадизм».

Алена Миклашевская