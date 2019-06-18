Нарышкин увидел в раскрепощении людей попытки размывания традиционных ценностей

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уверен, что под предлогом раскрепощения людей и «абстрактной личной свободы» идет отказ от ценностей семьи, веры и принадлежности к стране и нации. На международной встрече по вопросам безопасности в Уфе он отметил, что на продвижение подобных взглядов работают СМИ, различные НПО, транснациональные корпорации и «отдельные филантропы типа одиозной личности Джорджа Сороса» (цитата по РБК).

По его словам, для «ускоренного размывания понятия о половой принадлежности, ценности семьи и брака» используются «программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространение идей радикального феминизма». «Отсюда недалеко и до открытого признания необходимости моделирования человеческой природы, например с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии»,— приводит «РИА Новости» слова господина Нарышкина.

Директор СВР отметил, что «вызывает тревогу» и международная пропаганда по приему наркотиков в качестве эффективного средства для повышения самооценки и лечения депрессии. По его мнению, из людей пытаются сделать «разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянно измененным состоянием сознания», которыми легко манипулировать.