100,3 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 июля 2019 года, подсчитал Минфин. Это на $10,1 ниже действующей июньской ставки — $110,4 за тонну. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены российского сорта Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2019 года — $66,66 за баррель, или $486,6 за тонну, пояснил Минфин. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается нулевой. Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 июля понизится с $11 до $10 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится с $33,1 до $30 за тонну, на темные — с $110,4 до $100,3 за тонну.