«Гроссмейстера» двинули в Химки

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга не стал рассматривать по существу громкое уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, у петербургского предпринимателя Дмитрия Семенова требовали $2 млн за пересмотр судебного решения, запрещающего возведение жилого комплекса «Гроссмейстер». Материалы направлены в Химкинский городской суд Московской области. Это связано с тем, что судья посчитал преступление завершенным в тот момент, когда был передан последний транш в размере $100 тыс., а это произошло неподалеку от аэропорта Шереметьево. Эта же территория подсудна Химкинскому горсуду.

Решение о передаче уголовного дела в Химкинский горсуд было принято на предварительных слушаниях по делу. Судья Куйбышевского райсуда Андрей Дондик поставил этот вопрос в связи с тем, что последний транш предполагаемого незаконного вознаграждения в размере $100 тыс. якобы был передан 19 апреля 2016 года около аэропорта Шереметьево — на территории, подведомственной Химкинскому горсуду. Изначально же преступление считалось совершенным в тот момент, когда предполагаемый предприниматель Дмитрий Семенов передал деньги Андрею Пономареву, который якобы выступал посредником. Это событие, по материалам дела, произошло около метро «Звенигородская» в Санкт-Петербурге, а потому дело поступило именно в Куйбышевский райсуд.

Мнения сторон разделились. «Прокурор выступала категорически против, уверяя, что это позиция Генеральной прокуратуры»,— рассказал “Ъ” адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы еще одного фигуранта дела — Олега Чепрасова. Сам адвокат и его подзащитный не возражали, в отличие от господина Пономарева и его защиты. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны прокуратуры, судья постановил передать дело для рассмотрения в Подмосковье. Прокуратура и защитники Андрея Пономарева вынесенное решение намерены обжаловать.

По версии обвинения, в 2015 году Олег Чепрасов узнал от своего знакомого, председателя территориальной избирательной комиссии №3 Кировского района Андрея Пономарева о намерении петербургского бизнесмена Дмитрия Семенова обжаловать в Верховном суде (ВС) России решение городского суда, которое признало незаконным разрешение на строительство жилого комплекса «Гроссмейстер» в центре города, вблизи Смольного на улице Шпалерной. Его возведением должно было заниматься ООО «Реформа», одним из соучредителей которого и был господин Семенов. Планировалось, что вложения в проект составят около 6 млрд руб. На месте планируемой постройки стояли четыре дореволюционных здания — Аракчеевские казармы, которые нужно было снести для возведения ЖК. Против этого выступили градозащитники и активисты, которые смогли доказать, что снос этих казарм был бы неправомерен.

Олег Чепрасов, как говорится в материалах дела, пообещал помочь с обжалованием решения в ВС: сначала за $1 млн, затем — за $2 млн. При этом $1,25 млн должны были передать наличными, а остальные $750 тыс.— оформить в виде имущественного права на квартиры в доме на Шпалерной улице. В материалах уголовного дела указано, что якобы деньги предназначались «компетентным должностным лицам Верховного суда РФ». Действия Олега Чепрасова следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Такая квалификация объясняется тем, что, как считает следствие, на самом деле обвиняемый не имел ни возможности, ни намерения повлиять на решение ВС РФ, то есть фактически обманывал коммерсанта. В январе Олегу Чепрасову было предъявлено окончательное обвинение, а в мае уголовное дело поступило в суд. Всего из оговоренной суммы, как считает обвинение, было передано только около $725 тыс.

Марина Царева, Санкт-Петербург