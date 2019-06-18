Церковь придет в парк

Власти Перми инициировали передачу РПЦ части площадки старого зоопарка — всего 0,1 га. Однако, как выяснил „Ъ-Прикамье“, полностью весь участок в 1,8 га епархия, которая рассчитывала создать на месте бывшего Архиерейского кладбища мемориальный комплекс, пока не получит. Краевые и городские власти решили, что создать общественное пространство за бюджетный счет и потом передать его РПЦ будет быстрее. Эксперты считают такой вариант разумным, так как в создании общественного пространства в центре города заинтересована не только церковь, но и жители Перми.



Администрация Перми внесла на рассмотрение Пермской думы проект решения о безвозмездной передаче в собственность Пермской епархии РПЦ ряда объектов недвижимости возле пермского зоопарка. Речь идет об участке площадью 0,1 га, а также здании конюшни площадью 76 кв. м (ул. Монастырская, 10) и ряде вспомогательных сооружений, включая забор. Эти объекты примыкают к зданию Спасо-Преображенского кафедрального собора и необходимы епархии, чтобы начать реконструкцию здания. «Данный участок обеспечивает пожарный проезд к зданию, без него церковь не получит положительное заключение Главгосэкспертизы»,— пояснил собеседник в РПЦ.

Источник в администрации Перми утверждает, что передача части имущества зоопарка вместе с земельным участком позволит «запараллелить работы по переезду зоопарка с работами, необходимыми для реставрации храма».

Однако, по информации „Ъ-Прикамье“, прокуратура Перми подготовила отрицательное заключение на решение о передаче имущества. Надзорный орган отмечает, что здание конюшни построено в 2003 году и ранее церкви не принадлежало, соответственно — оснований для передачи помещений в собственность епархии нет.

Напомним, что ранее краевые власти и РПЦ договорились о совместной реконструкции здания собора. На эти цели из бюджета края будет выделено 57 млн руб., хотя ранее предполагалось, что реконструкция будет вестись на частные пожертвования.

Планировалось, что вслед за зданием собора епархия начнет работы на ближайшей площадке, которую освободит пермский зоопарк и которая также будет передана РПЦ (переезд зоосада в новый комплекс в микрорайоне Нагорном запланирован в 2020 году). Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий сообщал „Ъ-Прикамье“, что на месте зоопарка планируется создать мемориальный комплекс. «Единственный план, который может быть, в содружестве с городскими и краевыми властями разработать проект места памяти людей, которые там похоронены. Это выдающиеся люди: губернаторы, купцы, архиепископы, епископы, участники войны 1812 года, Дягилевы»,— пояснял митрополит.

По данным информированного источника „Ъ-Прикамье“, пермские власти пересмотрели планы по передаче объектов епархии. По его сведениям, это связано с ограниченными финансовыми возможностями пермской епархии. Чиновники считают, что церковь, получив землю, может не успеть рекультивировать ее к 300-летию Перми. «Как и в случае со зданием собора, они придут к бюджету»,— отметил он. По его данным, город самостоятельно проведет рекультивацию участка — там будет создана крупная рекреационная зона с местами отдыха. По словам собеседника, этот план уже согласован с руководством региона. Стоимость рекультивации может превысить 100 млн руб.

Источник, близкий к краевым властям, рассказал, что, как это было согласовано ранее, участок передадут Пермской епархии, «после того как будут проведены работы по рекультивации и благоустройству территории». «Площадка будет находиться в муниципальной собственности, пока не переедет зоопарк и не будет проведена работа по облагораживанию территории»,— пояснил собеседник.

Секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка сообщил „Ъ-Прикамье“, что решения по судьбе зоопарка еще не принято. Он выразил мнение, что в любом случае церковь должна принимать участие в разработке концепции будущей рекреационной зоны.

«Несмотря на то что, согласно Конституции, церковь отделена от государства, существует сложившаяся практика участия бюджета в реставрации соборов или обустройстве культовых мест»,— отмечает архитектор Игорь Луговой. «И в этом есть своя логика. Например, Спасо-Преображенский кафедральный собор — это не только культовое сооружение, но и объект культурного наследия федерального значения. Площадка зоопарка — в прошлом Архиерейское кладбище, где похоронены не только духовные, но и светские исторические личности, место очень значимое в историко-культурном контексте. На мой взгляд, оптимальный вариант использования этой площадки — общественное пространство с мемориальным комплексом. Но это сложный и недешевый проект, и работать над ним исключительно за счет пожертвований — практически невозможно. Все равно приходится привлекать средства бюджета или крупных предприятий»,— считает эксперт.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников