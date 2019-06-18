КИО стимулирует льготную активность

Комитет имущественных отношений (КИО) расширяет перечень помещений, предоставляемых в аренду социально ориентированным организациям по льготной ставке. До настоящего времени соответствующие организации могли претендовать лишь на объекты, расчетная ставка договора аренды по которым не превышала 4,5 тыс. рублей за квадратный метр в год. После внесения предложенных комитетом изменений в действующий закон и увеличения ставки до 7 тыс. рублей за квадратный метр в год более 130 городских объектов нежилого фонда может быть передано в пользование льготным категориям арендаторов без проведения торгов. Предприниматели положительно оценивают предложенные КИО поправки, отмечая, что помощь города может вызвать резкий рост активности в данном сегменте предпринимательской деятельности.

По заявлениям КИО, для поддержки организаций, осуществляющих социально ориентированные виды деятельности, были разработаны поправки к закону «О порядке предоставления льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург», принятому в 2005 году. В случае их одобрения предельный показатель по арендной ставке будет увеличен с 4550 до 7045 рублей за квадратный метр в год. После этого комитет сможет дополнительно предоставить организациям, претендующим на льготы, более 130 помещений, свободных от арендных отношений, включенных в Фонд социально значимых объектов. «В настоящее время по ним готовятся пакеты документов. Также комитет предусмотрел ежегодную индексацию показателя с 1 января 2020 года, исходя из уровня инфляции и ситуации на рынке недвижимости»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе КИО.

В настоящее время Фонд социально значимых объектов располагает 4300 нежилыми помещениями, перечень которых был утвержден КУГИ в 2006 году. Они располагаются в основном в подвальных и на цокольных этажах. Сейчас эти помещения могут быть предоставлены по льготным ставкам аренды только в том случае, если их арендная стоимость не превышает 4550 рублей за квадратный метр в год. Данный критерий был утвержден в 2007 году и с тех пор не менялся.

В пресс-службе КИО “Ъ” уточнили, что социально ориентированные организации при получении помещений не оплачивают полную стоимость аренды — конечная льготная ставка формируется в зависимости от коэффициентов и рассчитывается индивидуально. «Она в любом случае будет существенно ниже 7045 рублей, то есть размера расчетной ставки арендной платы за объект»,— добавили в пресс-службе комитета. Также в КИО пояснили, что полученные помещения арендаторы могут передавать в субаренду, но только с согласия комитета, при этом 70% занимаемого помещения должно использоваться под социальный вид деятельности.

По словам Романа Пастухова, президента Санкт-Петербургского союза предпринимателей, увеличение перечня помещений, предоставляемых по льготной арендной ставке,— это шаг, направленный на поддержку предпринимательского сообщества города, который приведет к увеличению активности в сфере социально ориентированной деятельности.

«Практика, к которой сейчас возвращается КИО, уже доказала свою эффективность в прошлом. Сдача городских объектов нежилого фонда в аренду по льготным ставкам началась еще при губернаторе Владимире Яковлеве. Со временем начали появляться сложности не только в получении организациями данных льгот, но и в передаче помещений в аренду даже на льготных основаниях. На многие заявки комитет отвечал отказом. В настоящее время предпринимательское сообщество ощущает, что новое руководство КИО принимает ряд мер, направленных на упрощение получения помещений для предпринимателей малого и среднего бизнеса, осуществляющих социальный вид деятельности»,— сообщил господин Пастухов.

Он также выразил надежду, что внимание к этой части предпринимательской деятельности включит в себя и пересмотр действующих коммерческих ставок для уже работающих предприятий этого сектора, арендующих помещения на общих основаниях. «Тогда такие социально значимые организации, как член нашего Санкт-Петербургского союза предпринимателей — Центр реабилитации пожилых людей и инвалидов, наконец, получат возможность достойно развиваться»,— добавил господин Пастухов.

Сейчас льготы по арендной плате могут быть предоставлены общественным объединениям инвалидов, организациям, осуществляющим розничную продажу периодических печатных изданий и книжной продукции, благотворительным организациям, общественным и религиозным объединениям, некоммерческим организациям, оказывающим услуги образования, здравоохранения — всего по 16 видам деятельности. Договоры с организациями, имеющими права на льготы, Смольный заключает без торгов на три года.

Мария Кузнецова