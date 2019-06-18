Светофоры подмигивают инвесторам

Минтранс Нижегородской области разработал проект концессионного соглашения для создания автоматизированной системы управления дорожного движения (АСУД), которая будет регулировать работу светофоров в часы пик. Необходимые вложения министерство оценивает в 3 млрд руб. с возвратом средств концессионеру из областного дорожного фонда и регионального бюджета в течение пяти лет. Стратегическим партнером может выступить ПАО «Ростелеком», хотя в областном правительстве рассчитывают и на других инвесторов. ­Если они найдутся, внедрение АСУД начнется в 2020 году.



Правительство Нижегородской области лоббирует поправки к региональному закону «О дорожном фонде», которые позволят расходовать его средства на создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) для регулирования работы светофоров в часы пик в режиме «зеленого коридора». Напомним, с ее внедрением нижегородский центр организации дорожного движения (ЦОДД) торопил мэра Владимира Панова еще весной, настаивая, что автоматическое регулирование светофоров позволит разгрузить крупные проспекты и сократит время, которое нижегородцы проводят в пробках утром и вечером. Как сообщил министр транспорта Вадим Власов на заседании профильного комитета регионального парламента, этим вопросом областное правительство занимается с прошлого года, но не готово сейчас полностью оплатить создание системы из бюджетных средств.

Для этого минтранс разработал проект пятилетнего концессионного соглашения с инвесторами, оценив создание АСУД в 3 ­млрд руб. В 2020–2021 годах планируется создать диспетчерский пункт системы, купить контроллеры дорожного движения и собрать штат обслуживающего персонала из десяти человек, подведомственных ­ЦОДДу или центру безопасности дорожного движения Нижегородской области (ЦБДД), с которыми будет синхронизирована новая система. «Мы ведем разговор и с федеральными дорожниками, чтобы они подключили свои светофоры к нашему единому диспетчерскому центру. Основная часть светофоров будет контролироваться на магистралях Нижнего Новгорода. Таким образом, здесь мы не замечаем административных границ, у нас будет возможность создавать зеленую волну по всем видам дорог, что увеличит их пропускную способность», — сообщил Вадим Власов.

По предварительным условиям концессии, на начальном этапе бюджет Нижегородской области соинвестирует в АСУД 500 млн руб. с последующей ежегодной компенсацией инвестору из средств регионального дорожного фонда 150 млн руб. Разницу в инвестициях планируется покрыть за счет собранных в дорфонд штрафов за нарушение правил дорожного движения. Для этого требуются поправки в закон «О дорожном фонде Нижегородской области»: сейчас все его средства идут на содержание и ремонт дорожной инфраструктуры, единственным исключением является финансирование научных разработок в этой области. Вадим Власов уточнил “Ъ-Приволжье”, что концессионное соглашение планируется утвердить и подписать с потенциальным инвестором до конца года. Стратегическим партнером, по его словам, может выступить «Ростелеком», однако на рынке «довольно серьезная конкуренция», отметил министр.

Депутаты комитета поинтересовались у министра насчет потенциальной доходности АСУД для будущего инвестора и Нижегородской области. Вадим Власов заявил, что инвестор будет обязан содержать систему до конца действия концессионного соглашения и частично компенсировать вложения за счет бюджетных выплат. Главным эффектом для Нижегородской агломерации, куда входят Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово и Бор, он назвал увеличение пропускной способности основных магистралей в среднем на 10–15%, что в целом может положительно сказаться на экономике региона и города в целом. «Концессионные соглашения живут в России уже несколько лет и являются единственным эффективным инструментом для создания дорожной инфраструктуры в условиях ограниченного бюджетного финансирования. Положительный концессионный опыт мы можем видеть в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», — сообщил министр.

В итоге комитет одобрил поправки, хотя вице-спикер Владислав Егоров посоветовал правительству подготовить «более понятную схему» привлечения концессионеров и конкретизировать суммы инвестиций, сроки и детали соглашения перед комитетом по бюджету и налогам. Подготовить проект соглашения со всеми замечаниями планируется в течение месяца после того, как Заксобрание одобрит поправки в областной бюджет и закон «О дорожном фонде».

Добавим, для частичной разгрузки трафика в часы пик нижегородские власти экспериментируют с внедрением выделенной полосы общественного транспорта на проспекте Гагарина. Однако пока это новшество лишь усугубило пробки и привело к недовольству автомобилистов, требующих прекратить эксперимент.

Роман Рыскаль