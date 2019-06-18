Партии определились с кандидатами в губернаторы

Основные политические партии определили своих кандидатов на выборы губернатора Челябинской области. Двое из них — Виталий Пашин от ЛДПР и Сергей Смышляев от «Родины» — вчера подали документы в избирательную комиссию региона. В ближайшие дни это сделают Константин Нациевский (КПРФ) и Ярослав Щербаков («Яблоко»). «Справедливая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата. Ранее в избирком подали документы четыре самовыдвиженца, в том числе врио губернатора Алексей Текслер. По мнению экспертов, реальным конкурентом нынешнему руководителю региона мог стать глава южноуральских справороссов Валерий Гартунг, отказавшийся от участия в выборах. Однако, отмечают наблюдатели, учитывая опыт губернаторских выборов в других регионах в прошлом году, возможны «сюрпризы».



Почти все основные политические партии определились со своими кандидатами на выборы губернатора Челябинской области. В понедельник, 17 июня, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, председатель регионального отделения «Родины» Сергей Смышляев подали документы о выдвижении в избирательную комиссию региона. 18 июня в избиркоме ждут кандидата от КПРФ — депутата челябинской гордумы Константина Нациевского. Также документы готовит претендент от партии «Яблоко», председатель регионального отделения Ярослав Щербаков.

В минувшие выходные в Челябинске состоялись конференции региональных отделений КПРФ, ЛДПР и «Яблока», где были утверждены кандидаты, ранее согласованные федеральным руководством партий. Конференция «Родины» прошла 13 июня. Ни одного «варяга» среди партийных выдвиженцев нет.

37-летний Виталий Пашин родился в Челябинске, окончил Челябинский педагогический университет (учитель физкультуры), Московскую академию права и управления (государственное муниципальное управление). С сентября 2013 года по декабрь 2017 года являлся координатором регионального отделения ЛДПР. В 2014–2016 годах был депутатом челябинской гордумы. 18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы, курирует Челябинскую и Курганскую области, член комитета по аграрным вопросам.

Константин Нациевский родился в 1967 году в Челябинске. Окончил Челябинский и Южно-Уральский госуниверситеты (факультеты исторический и экономики и права). Член Адвокатской палаты области. В 2010–2014 годах был депутатом законодательного собрания региона. С 2014 года по настоящее время депутат гордумы Челябинска.

Виталий Пашин и Константин Нациевский участвовали в выборах губернатора Челябинской области в 2014 году. Кандидат от КПРФ стал вторым после Бориса Дубровского, набрав 5,25% голосов. Господин Пашин получил 4,1% и стал третьим.

О кандидате от партии «Родина» Сергее Смышляеве известно мало. Он родился в Челябинске, ему 36 лет. По данным сервиса «Картотека. ру», он является руководителем и соучредителем ООО «Бэст» и ООО «Дрогери» (обе зарегистрированы в Москве, совладелец Максим Камалетдинов), основной вид деятельности которых «розничная торговля косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах». По данным “Ъ-Южный Урал”, «Дрогери» работает под брендом магазинов «Азума». Также ему принадлежат ООО «Строительное объединение “Фортуна”» (Челябинск), ООО «Агентство спортивного менеджмента» (Челябинск) и еще несколько компаний, которыми он сам руководит. Председателем регионального отделения «Родины» господин Смышляев был избран в апреле 2018 года.

Кандидат от «Яблока», 31-летний Ярослав Щербаков, тоже родился в Челябинске. Окончил ЧелГУ по специальности «юриспруденция». После аспирантуры вуза преподавал гражданское процессуальное право и международное частное право. В 2014–2016 годах баллотировался в депутаты Центрального района Челябинска, законодательное собрание области, в депутаты Госдумы. В феврале этого года участвовал в конкурсе по выборам главы Челябинска, но не прошел отбор членов комиссии. Сейчас Советский районный суд города рассматривает его иск об отмене результатов конкурсных процедур.

«Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата на должность губернатора Челябинской области. «Официальная позиция партии будет сформирована на конференции регионального отделения, дата ее пока не определена, но до конца месяца, я думаю, мы ее проведем. Насколько я знаю, лидер регионального отделения Валерий Гартунг не планирует выдвигаться в губернаторы. По поддержке кого-либо из кандидатов решение будет принято на конференции»,— сообщила “Ъ-Южный Урал” пресс-секретарь реготделения Ангелина Попцова. Сам Валерий Гартунг ранее заявлял, что не собирается баллотироваться в губернаторы, а имя кандидата, которого поддержит реготделение СР, не называл.

«Единая Россия» заявила, что поддержит на предстоящих выборах действующего врио губернатора Алексея Текслера.

Процедура выдвижения кандидатов на должность губернатора Челябинской области продлится до 24 июня. Ранее в облизбирком подали документы четыре самовыдвиженца: Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, экс-член регионального избиркома Александр Лебедев и координатор челябинского «Левого фронта» Сергей Морозов.

Всем претендентам в поддержку своего выдвижения необходимо представить до 4 июля не менее 266 подписей (7% от общего числа) депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав.

По словам политтехнолога Юлии Грибовской, ни у одного партийного кандидата нет шанса пройти «муниципальный фильтр», это можно сделать лишь при «согласовании» в качестве спарринг-партнера основного претендента. По ее словам, вся интрига этих выборов в позиции «Справедливой России»: если она решит поддержать Алексея Текслера, то победа в первом туре ему обеспечена.

«Серьезную конкуренцию Алексею Текслеру мог бы составить Валерий Гартунг, но поскольку он не участвует, я думаю, что кто-то из этих кандидатов представляет собой серьезную опасность,— считает политолог Евгений Минченко.— Власть может совершенно спокойно их всех регистрировать. С другой стороны, мы же не знаем, что произойдет за эти летние месяцы. Например, в прошлом году в это же время на старте кампании в Приморском крае у Андрея Тарасенко, который тоже был врио, были хорошие рейтинговые показатели, а в итоге случился второй тур. На это очень серьезно повлияла пенсионная реформа, и сейчас мы не знаем, какие сюрпризы может принести нам правительство РФ. Поэтому если вдруг произойдет резкий рост протестных настроений, он будет транслирован в голосование за любого кандидата от оппозиционной партии».

Юлия Гарипова