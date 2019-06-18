«Элкус» проводит конверсию

АО «Электронная компания "Элкус"», возводящее вторую очередь научно-производственного комплекса в Московском районе Петербурга, изменило профиль будущего центра для проведения НИОКР. Компания, занимающаяся производством электроники для аэрокосмических и судовых комплексов, ссылается на сокращение объема гособоронзаказа и намерена приспособить новые мощности для проведения разработок в области медицинских приборов и услуг.

Проект научного центра, который «Элкус» планировал запустить на Благодатной улице в 2020 году, претерпел изменения. Вместо научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию электронных компонентов для авиации и флота, одним из крупнейших поставщиков в РФ которых является компания, она намерена сделать упор на разработку продукции для медицины, сообщил “Ъ” генеральный директор предприятия Сергей Хвощ. 17-этажное здание площадью 32 тыс. кв. м является третьим этапом стратегического для Санкт-Петербурга инвестпроекта, под который город целевым назначением выделил компании земельный участок рядом с запущенными ею в 2016 году механическим производством и конструкторско-производственным корпусом (см. “Ъ” от 21.05.2018). Договор аренды земли «Элкус» заключил в октябре прошлого года, однако разрешение на строительство компанией еще не получено, рассказывает господин Хвощ, сетуя на появление все новых бюрократических препятствий. В частности, компании согласовано превышение высотного регламента (55 м вместо максимальных для этой локации 40 м), в связи с чем проекту потребуется обязательное согласование Росавиации.

Господин Хвощ отказался уточнить направления развития в здравоохранении, однако сказал, что компания собирается делать разработки не только для медицинских приборов, но и для медуслуг.

По словам Дмитрия Кумановского, начальника аналитического отдела ИК «ЛМС», российский рынок медтехники оценивается в $4,2 млрд (около 270 млрд рублей по текущему курсу доллара США) и растет опережающими по сравнению с общемировыми темпами. «В 2018 году Минпромторг РФ оценил объем производства медицинских изделий российскими предприятиями в 62,3 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом объем рынка вырос на 8,3% и далее продолжит расти примерно на 5–10% в год,— комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.— Нацпроект "Здравоохранение" предусматривает выделение в ближайшие несколько лет почти 300 млрд рублей на дооснащение и переоснащение медицинских учреждений, что обеспечит рост рынка медизделий».

К ведущим производителям господин Кумановский причисляет концерн «Аксион», АО «Медоборудование», Загорский оптико-механический завод, НПП «Исток-система», ЛОМО, НИПК «Электрон» и другие. Притом, что доля импортной продукции на российском рынке подавляющая, добавляет он, отечественные производители экспортируют медтехники на $75 млн в год, 41% которой закупается Белоруссией.

По данным различных СМИ, в 2016 году объем гособоронзаказа должен был составить около 3,2 трлн рублей, в 2017 году — на 5% меньше. В 2018 году, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, на него планировалось направить около 1,5 трлн рублей, в нынешнем — 1,44 трлн рублей.

Елена Большакова