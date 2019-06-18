Автобаза достигла дна

На площадке бывшей автобазы «Пассажиравтотранса» на ул. Ижевской, 25, власти Перми решили создать центр гражданской защиты, а также штаб-квартиры городской службы спасения. На базе предполагается создание бассейна для обучения водолазов. Стоимость работ — 60 млн руб. При этом сам проект пока не разработан.



Инвесткомиссия Перми в минувшую пятницу обсудила 17 городских проектов, в том числе о создании на площадке бывшей автобазы МУП «Пассажиравтотранс» на ул. Ижевской, 25, производственных объектов городского центра гражданской защиты, а также штаб-квартиры городской службы спасения. Сейчас эти ведомства находятся в разных помещениях. Причем служба спасения арендует здание 1939 года постройки.

Сама база сейчас находится в управлении МУП «Пермгорэлектротранс», но предприятие, недавно воссоздавшее автобусный парк, планирует использовать для его развития территорию бывшего троллейбусного депо. По данным „Ъ-Прикамье“, на реконструкцию базы на Ижевской, 25, городские власти предложили направить 60 млн руб.

На площадке планируется оборудовать теплые боксы, а также построить глубоководный бассейн для подготовки водолазов. Предполагается оборудование помещений для хранения оружия, для кислородных баллонов. «Создается целый комплекс для дислокации и тренировок, в этом как раз и смысл, чтобы уйти от объектов, разбросанных по разным частям города»,— пояснили в мэрии Перми.

Кроме того, для нужд службы спасения предлагается приобрести современное оборудование (мотопомпы, генераторы), а также судно на воздушной подушке,— всего на сумму 10 млн руб.

Депутаты гордумы, члены инвесткомиссии предварительно согласовали создание такой базы. Однако при этом вопросы у депутатов остались. Собеседник в думе сообщил, что проекта реконструкции базы в думу не представлено и сумма в 60 млн руб. пока ничем не подкреплена. При этом было отмечено, что судна на воздушной подушке нет даже у краевых спасателей.

Первый зампред думы Дмитрий Малютин отмечает дороговизну реконструкции. По его расчетам, стоимость вложений на 1 кв. м составит 25 тыс. руб. Если включать в стоимость имеющуюся недвижимость — то стоимость 1 кв. м базы составит 60 тыс. руб., что сопоставимо со стоимостью нового жилья. Средняя стоимость строительства 1 кв. м нового офисного здания — около 40 тыс. руб. Господин Малютин также выразил мнение, что тренировки аквалангистов можно проводить в одном из недавно построенных муниципальных бассейнов.

Директор Пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин полагает, что у города-миллионника должна быть полностью экипированная база. Он также высказался в защиту бассейна, отметив, что в Перми тонет круглый год около 200 человек, и найти их каждый раз непросто, а «водолазам приходится работать при минусовой температуре, со сложным течением». По его мнению, база на Ижевской имеет хорошее расположение — с этой точки спасателям одинаково удобно добираться в любой район Перми.

В мэрии в поддержку покупки судна на воздушной подушке указывают на январский случай с отрывом дебаркадеров, которые опасно дрейфовали в сторону Коммунального моста. «Пермь стоит на одной из самых протяженных рек. Для быстрого реагирования службе спасения необходимо свое оборудование. Нельзя зависеть от планов других организаций, потому что, когда оборудование срочно понадобится, оно может быть занято под другие нужды. В случае с дебаркадерами судно брали у ОАО „РусГидро — Камская ГЭС“»,— отметили в мэрии.

Вячеслав Суханов