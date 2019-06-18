Мэрия готова продать школьную кухню

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) рассматривает возможность приватизации АО «Уральский комбинат питания» (на 100% принадлежит администрации Челябинска), которое обслуживает большинство школ в городе. Уставный капитал акционерного общества, созданного год назад, составляет 47 млн руб. Ранее в структуру компании был включен МУП «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска», имеющее обширную материальную базу. Участники рынка заявляют, что «Уральский комбинат питания» монополизировал рынок, а директоров школ принуждают заключать договоры с этой организацией. Депутаты опасаются, что город утратит контроль на рынке школьного питания.



Челябинская городская дума одобрила предложение руководителя КУИЗО Челябинска Сергея Чигинцева об освобождении МУП «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска» от уплаты в бюджет города части прибыли, полученной от использования муниципального имущества. Это формальная процедура была проведена в связи с реорганизацией предприятия. В 2018 году МУП прекратил свою работу и был акционирован в структуру АО «Уральский комбинат питания», которое на 100% принадлежит администрации Челябинска. В ЕГРЮЛ информация об этом была опубликована в январе 2019 года. «Уральский комбинат питания» стал владельцем крупного муниципального имущественного комплекса — административно-бытового корпуса, автохозяйства, логистического центра и складского помещения с холодильным оборудованием, сплит-системами, стеллажами для хранения продуктов. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Уральского комбината питания» в 2017 году составила 60,6 млн руб.

Депутатские комиссии согласовали процедуру акционирования МУПа, и в 2017 году его внесли в план приватизации, завизированный главой города. В январе 2018 года МУП «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска» был преобразован в АО «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска», в Центробанке был зарегистрирован выпуск акций. Позже было издано решение мэра Евгения Тефтелева о присоединении АО «Комбинат социального питания» к АО «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска». Через некоторое время АО «Комбинат социального питания» был переименован в «Уральский комбинат питания» с уставным капиталом в размере 47 млн руб. 100% акций принадлежат администрации Челябинска. Комбинат обслуживает 158 пищеблоков в областном центре и 13 школ в Еманжелинске. На самостоятельной организации питания в Челябинске осталось около 30 школ.

По словам Сергея Чигинцева, в администрации Челябинска не исключают возможность дальнейшей приватизации «Комбината социального питания», однако он подчеркивает, что решение остается за депутатами гордумы. «Вопрос приватизации будут решать депутаты, он будет рассмотрен в публичной плоскости. Может, решат какой-то пакет приватизировать, может, все на продажу выставят. Общий тренд государства — сокращение, приватизация, ликвидация государственных, областных, муниципальных унитарных предприятий. В “акционерке” проще работать, и понятно, что это первый шаг к большой приватизации, переходу актива в частные руки»,— говорит господин Чигинцев.

Депутат челябинской городской думы Илья Мительман на заседании гордумы заявил, что включение МУПа в структуру акционерного общества «развязывает руки владельцам и ослабляет контроль депутатов». «Кто несет за это ответственность? Я призываю всех чиновников нести персональную ответственность за принятые решения»,— обратился господин Мительман к Сергею Чигинцеву. В разговоре с “Ъ-Южный Урал” депутат высказал опасения по поводу возможной приватизации комбината. «Акционерное общество можно продать в частные руки, и у руководителя АО больше полномочий в части распоряжения имуществом компании, он более свободен, чем руководитель МУПа. Надо смотреть, чтобы муниципальное имущество не было обесценено. Акционерное общество может быть так в долги погружено, что акции будут стоить рубль. Сейчас в этой сфере в Челябинске конкуренции нет, и это очень привлекательный доходный кусок. Возможно, есть интересанты, которые хотят купить хороший имущественный комплекс за небольшие деньги»,— подчеркнул Илья Мительман.

Как рассказал заместитель директора АО «Уральский комбинат питания» по правовым вопросам Константин Антропов, в компании не располагают информацией о возможной приватизации компании. «Единственный вариант приватизации — продажа акций “Уральского комбината питания”. Администрация города не направляла в думу такие документы»,— сообщил господин Антропов. Однако он не исключил возможность рассмотрения этого вопроса в будущем. «У нас есть указ президента о развитии конкуренции, где планируется сокращение ГУПов, МУПов, акционерных обществ со 100-процентным участием государства. Возможно, этот вопрос в дальнейшем будет решаться, пока нам о нем ничего не известно»,— отметил Константин Антропов.

Участник челябинского рынка общественного питания на условиях анонимности сообщил “Ъ-Южный Урал”, что «Уральский комбинат питания» ведет себя на рынке организации школьного питания как монополист. «Были директора, которые самостоятельно организовывали питание в школах, а потом оказались на обслуживании комбината. Директорам не дают работать с кем-то еще, вплоть до увольнения. Раньше в каждом районе Челябинска был свой комбинат питания. Потом пошла административная консолидация рынка»,— говорит источник. Собеседник отметил, что вынужден был отказаться от обслуживания школ в Челябинске. «Мы ушли в организацию питания в больницах, потому что доступа к школам у нас нет. Мы пытались бороться. ФАС делала замечание управлению образования Челябинска, но на этом все закончилось»,— подчеркивает директор продовольственной компании.

Карина Кальярова