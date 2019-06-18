Министра оставили под стражей

Иркутский облсуд оставил в силе решение райсуда о заключении под стражу министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Напомним, министра задержали 6 июня, следствие подозревает его в превышении должностных полномочий. Ему вменяется причастность к вырубке леса в природном заказнике «Туколонь» и нанесении ущерба в 750 млн рублей. Кировский райсуд арестовал министра 7 июня, после чего адвокат господина Шеверды Наталья Канина подала апелляцию. Она просила суд заменить избранную ранее меру пресечения на домашний арест или освобождение под залог, указывая на то, что при вынесении решения Кировский райсуд не ознакомился с материалами защиты.

Перед началом заседания Иркутского областного суда, на котором должна была рассматриваться апелляционная жалоба Натальи Каниной на арест Сергея Шеверды, у входа в здание стоял человек с плакатом. Надпись на нем гласила: «Сегодня нельзя санитарную рубку — завтра неучи запретят встречный пал». Журналистам он представился «общественным инспектором по защите природы». Именно за санитарную рубку в природном заказнике «Туколонь» 6 июня в аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса региона задержали силовики, заподозрившие, что под видом санитарных работ в заказнике была проведена вырубка ценной древесины. Министр в это время находился в очередном отпуске и из Москвы, куда привозил на обследование дочь, собирался вылететь с семьей на отдых в Сочи.

Заседание суда началось с ходатайства арестованного. Он попросил суд перенести рассмотрение апелляции, так как не успел подготовиться к ней. Саму жалобу он увидел в четверг на прошлой неделе и в пятницу собирался встретиться с адвокатом. Однако, как рассказал господин Шеверда, встреча не состоялась, потому что его защитнику в СИЗО заявили, что его перевели в медсанчасть. «Но меня никуда не переводили»,— возмущенно добавил он. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Обращаясь к суду с просьбой пересмотреть меру пресечения для господина Шеверды, госпожа Канина заявила, что Кировский райсуд вынес решение, не ознакомившись с доводами защиты. Она попросила исследовать эти материалы в апелляционной инстанции. «Там целый ряд доказательств, подтверждающих законность санрубок», — сказала госпожа Канина. Само уголовное дело, по ее словам, заведено на основании обследования всего 63 пней, оставшихся на месте вырубки, в то время как решение о назначении рубок принималось после экспертизы, в рамках которой было изучено около одной тысячи деревьев. Наталья Канина добавила, что Сергей Шеверда не разрешал рубки, так как это не входило в его полномочия. Документы подписывала региональная служба по охране животного мира — «самостоятельно и в рамках своих полномочий». Кроме того, она сообщила, что в деле фигурирует оперативная справка о том, что господин Шеверда якобы планировал из Сочи бежать в Абхазию, причем сведения эти ничем не подтверждены. «У меня даже загранпаспорта при задержании с собой не было. Так же можно было сказать, что я собирался на Луну»,— добавил Сергей Шеверда. Он сказал, что по первому же зову являлся к следователю, так как сам был заинтересован в том, чтобы дело расследовали. Он не смог посетить следственный комитет только в середине мая, так как находился в длительной командировке по области в связи с лесными пожарами. Господин Шеверда сообщил, что читает «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, и происходящее с ним сравнил с событиями, описываемыми в книге. «Но у нас ведь не 37-й год, а 2019-й»,— возмутился он. Министр указал суду, что его обвинение строится на показаниях его зама Алексея Туги, который «в течение 11 месяцев говорил одно, а в последний месяц кардинально изменил свои показания».

Напомним, что господин Туги находился под стражей в СИЗО-1 Иркутска. В конце мая «Открытые медиа» опубликовали его письмо, адресованное президенту Владимиру Путину. Он просил главу государства привлечь к ответственности сотрудников региональных СУ СКР и УФСБ, которые якобы под угрозой насилия принуждали его признать вину и дать ложные показания на министра Шеверду. На прошлой неделе господин Туги был отпущен из СИЗО под залог.

Сергей Шеверда также сообщил суду, что за время его работы министром лесного комплекса объем незаконных рубок древесины в регионе сократился в два раза, а налоговая отдача от лесного комплекса только в региональный бюджет увеличилась в 3,5 раза. «Я не опасный для общества человек»,— заключил он.

Однако суд оставил решение первой инстанции без изменения, лишь убрав из него слова, что, находясь на свободе, Сергей Шеверда «может продолжать преступную деятельность».

Сторона защиты по итогам оглашения заявила, что решение будет обжаловано в президиуме Иркутского облсуда.

Екатерина Еременко