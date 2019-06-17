Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд

Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю. Согласно условиям сделки, господин Драи заплатит за каждую акцию аукционного дома $57, что на 61% превышает цену на момент закрытия пятничных торгов. Общая сумма сделки составит $3,7 млрд. Закрыть сделку стороны планируют в четвертом квартале текущего года.

После завершения сделки Sotheby`s вновь станет частной компанией, покинув Нью-Йоркскую фондовую биржу, где акции компании торговались с 1988 года.

Таким образом, два изначально британских аукционных дома — Christie`s и Sotheby`s, которые сегодня занимают около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства, теперь будут принадлежать французским предпринимателям. Christie`s был выкуплен в несколько этапов в конце 1990-х годов другим французским миллиардером — Франсуа Пино.

Кирилл Сарханянц