Власти попросили «Атомстройкомплекс» расселить дольщиков «Бухты Квинс»

Правительство Свердловской области попросило компанию «Атомстройкомплекс» расселить обманутых дольщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс», застройщиками которого являются исполнитель шансона Александр Новиков и бывший областной чиновник Михаил Шилиманов.

По словам вице-губернатора Сергея Бидонько, речь идет о расселении 12 человек в квартиры в разных проектах предприятия. «По первой очереди в прошлом году объект сдан и получено разрешение на строительство. Как объект учета группы по обманутым дольщикам он снят. Но группа дольщиков во главе с Зилей Амбаровной (Булатовой, председатель ПЖСК «Бухты Квинс») требуют отмены решения. Они считают, что там что-то некачественно сделано. Хотя на момент сдачи все разрешительные документы были получены. Они не приняли свои квартиры, документы не подписали и до сдачи или после там что-то в негодность пришло, надо разбираться»,— пояснил вице-губернатор.

Клубный поселок «Бухта Квинс» состоит из 56 домовладений. Строительство началось в 2008 году в поселке Изоплит недалеко от Екатеринбурга. Проект реализовывали шансонье Александр Новиков и бывший областной чиновник Михаил Шилиманов. Финансировалось строительство из средств созданного пайщиками ЖСК «Бухта Квинс», входящего в ООО «Домбери», директором которого был Михаил Шилиманов. Оба партнера сейчас проходят обвиняемыми в уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). По версии следствия, они похитили у 65 пайщиков «Бухты Квинс» 54 млн руб. Сам клубный поселок планировалось построить в 2008–2012 годы, однако стройка была заморожена. Она была возобновлена только после возбуждения уголовного дела в 2015 году. В конце января 2019 года дома ввели в эксплуатацию, однако, по словам председателя кооператива «Бухта Квинс» Зили Булатовой, состояние сданных квартир вызывает много вопросов.

Анастасия Реутова