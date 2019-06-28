Очень дорогие вещи служат годами — этот классический принцип вновь стал современным в нынешнюю эпоху борьбы с избыточным потреблением.

Существующий с 1970 года бренд Zilli франко-итальянский — одежда большей частью шьется во Франции, в Лионе, обувь и сумки — на итальянских мануфактурах. В последние пару лет он очень изменился стилистически: пропорции и силуэты осовременились, фасоны и отделка стали легче и потеряли неактуальный сейчас налет откровенной роскоши. Но фирменная страсть к подчеркнутой и безупречной аккуратности каждого предмета одежды и каждого аксессуара осталась отличительным свойством Zilli. Эти вещи спроектированы так, чтобы не рваться и не затираться, и даже джинсы всегда выглядят новехонькими. Всевозможные канты и бейки из крокодилов и питонов не являются просто декором — они функциональны: защищают полочки и полы курток, планки застежек рубашек поло и входы в карманы жакетов и брюк. Экзотические кожа и замша у Zilli вообще фантастические — легкие, пластичные и не боящиеся влаги. В этом сезоне главный цвет коллекции светло-синий. Есть и совсем классические, почти консервативные костюмы, куртки, поло, портфели, оксфорды и топсайдеры, модные рубахи, расписные бомберы с изображением райского сада и сникеры с принтом в виде грифона.

Марина Прохорова