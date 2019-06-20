Ксения Шойгу: участие в «Гонке Героев» — новый корпоративный тренд

Основатель и руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу в преддверии летней «Гонки Героев» рассказала о том, почему команды из различных компаний участвуют в забегах с препятствиями и как это влияет на корпоративный дух сотрудников.

— Ксения, «Гонка Героев» — это коммерческий проект или он носит социальный характер?

— Доля достаточно велика, это около 50% от общего числа участников в Москве и Санкт-Петербурге и около 30–35% в регионах. Но эта цифра не всегда была такой. Мы начинали с 5%, потом эта цифра увеличивалась и доросла до половины всех билетов в Москве и Питере. Почему она росла и почему это интересно для компаний и руководителей? Все благодаря тому, что это очень хороший тимбилдинг! Люди помогают друг другу! Это корпоративные «взводы», настоящая команда, которая должна вместе, никого не потеряв и не отстав, дойти до финиша и пройти всю трассу вместе, дружной группой. Это, безусловно, очень сплачивает, как любая физическая активность, проделанная вместе. Вероятнее всего, если вы с коллегой помогли друг другу, между вами возникает другое качество общения.

Участники «Гонки Героев» Фото: heroleague.ru

— Ксения, «Гонка Героев» — это коммерческий проект или он носит социальный характер?

— Основной задачей нашего проекта является развитие любительского спорта в нашей стране. «Гонка Героев» — это проект, в который я вкладываю до половины своего рабочего времени. И это определенно того стоит! Мы получаем сотни благодарностей после каждого мероприятия!

Планов громадье. Есть и новые проекты и направления. Пока не можем позволить себе многое, но я вижу, как любительский спорт развивается у нас, уверена, вскоре все задуманное нашей командой реализуется!

— Участвуют в «Гонке Героев» в основном единолично или вы проводите и корпоративные забеги, скажем, ради тимбилдинга?

Участники «Гонки Героев» Фото: heroleague.ru

— Доля корпоративных участников достаточно велика, это около 50% от общего числа в Москве и Санкт-Петербурге и треть — в регионах. В 2014 году мы начинали с 5%, потом эта цифра увеличилась в разы. Действительно, «Гонка» — это тимбилдинг! Корпоративные «взводы» — это настоящая команда, которая должна вместе пройти всю трассу от начала до конца, дружной группой. Это объединяет и сплачивает людей, как и любое испытание, пройденное вместе. В таких условиях очень сильно развивается навык неформального общения и уровень доверия между сотрудниками.

— Что именно привлекает компании участвовать своей командой в корпоративном сегменте забега?

— Во-первых, это настоящая буря эмоций. Во-вторых, все испытания провоцируют очень увлекательное общение и раскрытие своих коллег с новых сторон. К руководителю, если он бежит «Гонку» со своей командой, это повышает уровень доверия. Дело в том, что участники два-три часа бегут, карабкаются по грязи, прыгают в воду и, наконец, преодолевают финишную арку уже друзьями. Именно поэтому мы сами бегаем «Гонку» в качестве собственного тимбилдинга.

Участница «Гонки Героев» Фото: heroleague.ru

— Нужна ли специальная подготовка? Можно ли отнести «Гонку Героев» к экстремальным развлечениям?

— Принять участие может каждый, особая подготовка не нужна. Если вы не отбираетесь на чемпионат мира по OCR и какое-либо из препятствий покажется вам слишком опасным или страшным, его всегда можно пропустить. Я бы не относила «Гонку Героев» к экстремальным мероприятиям хотя бы потому, что к таковым ее не относит международная федерация по забегам с препятствиями. Мы на данный момент работаем над тем, чтобы это стало профессиональным видом спорта в нашей стране, но, конечно, экстремальным может стать любой вид спорта. С командами бегут инструкторы, помогающие проходить трассу и заряжающие участников энергией и оптимизмом.

— Какие компании принимали участие в «Гонке Героев»?

— Многие участвуют регулярно, даже имеют свои «взводы» и тренируются почти на профессиональном уровне, чтобы улучшить свои результаты в «Чемпионате». Если перечислять компании, то это Coca-Cola, Сбербанк, «Роснефть», ВТБ, Yota, «Яндекс», Toyota, «Газпром»... На самом деле все крупные компании в то или иное время у нас бежали. Очень трудно встретить крупную компанию, которая бы не участвовала в «Гонке Героев».

Участники «Гонки Героев» Фото: heroleague.ru

— Запланированы ли у вас отдельные корпоративные соревнования для компаний?

— Мы уже третий год подряд проводим чемпионат среди банковских организаций, и, пожалуй, это наш самый массовый и популярный формат в рамках корпоративного участия. Банковские «взводы» специально тренируются и готовятся для того, чтобы занять первое место или хотя бы попасть на пьедестал. Для них это настоящие соревнования, и есть те, кто приходит туда исключительно ради победы. В этом году «банковский» чемпионат будет в июле в Алабино.

Но мы проведем разные чемпионаты по разным профессиональным тематикам, чтобы было интересно всем!

Среди нововведений: мы в этом году впервые проводим отдельный чемпионат среди предприятий топливно-энергетического комплекса в Санкт-Петербурге, на территории курорта «Игора», он тоже будет в июле. Несмотря на то что это первое полностью корпоративное мероприятие в Санкт-Петербурге, у нас уже собирается большой пул участников, поэтому забег уже сейчас можно назвать массовым!

Участники «Гонки Героев» Фото: heroleague.ru

— Что вы предлагаете специально для участников корпоративных забегов?

— В пакете участия есть опция тренировок за месяц до мероприятия. Это поможет выйти на старт более подтянутым и без лишнего волнения.

В нашей команде существует отдел по работе с корпоративными клиентами, сотрудники которого подходят индивидуально к работе с каждой компанией. Мы не просто продаем билеты, а изучаем потребности клиента, смотрим, что для него важно, и предлагаем на основе этого те или иные опции.

Корпоративных участников ждут брендированная форма, флаги, возможность создания профессионального ролика об участии команды в «Гонке Героев» и, разумеется, фотографии.

Больше информации о корпоративных забегах вы найдете на сайте heroleague.ru лигагероев.рф