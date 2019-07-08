Всероссийский день семьи, любви и верности (8) в Казани отметят масштабным семейным фестивалем, в Чите — парадом колясок и невест, в Геленджике — парадом близнецов. На Камчатке молодожены смогут зарегистрировать брак в природном парке на Никольской сопке. А в Марий Эл пройдет День без разводов — сотрудники загсов предложат примириться всем парам, которые захотят подать заявление о расторжении брака.

Всемирный день шоколада (World Chocolate Day) — 11 июля. Считается, что в России шоколад появился во время правления Екатерины II. В 1851 году немец Эйнем открыл в Москве небольшую мастерскую по производству шоколада и конфет. Через 16 лет разбогатевший кондитер открыл первую российскую шоколадную фабрику «Эйнемъ», которая позже была национализирована и переименована в «Красный Октябрь».

День рыбака (14) в Тульской области встретят фестивалем летней рыбалки, в Ненецком автономном округе — турниром по рыбной ловле. А на III Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге обсудят вопросы экономического и социального развития: например, способны ли развиваться «рыбные» моногорода и «Как правильно продавать рыбу», ведь Россия входит в пятерку лидеров по промышленному вылову.

День российской почты отмечают во второе воскресенье июля (14). Начало почтового дела в России положила повинность, состоявшая в даче княжескому гонцу коня: в Киевской Руси уже в X веке существовал такой «повоз». Первые почтамты были учреждены при Петре I. А в 1874 году Российская империя в числе первых государств подписала Всемирную почтовую конвенцию и стала членом Всемирного почтового союза.

Дождь на Петра и Февронию (8) — к хорошему сбору меда. Если же дождь идет в день святого Самсона (10), то дождить будет теперь до самого бабьего лета: «Мокро с Самсона будет еще семь недель». Если кукушка перестает куковать в это время — зима рано придет. С Петра и Павла (12) темнеют ночи: «Петр и Павел час убавил». Начинает падать лист с деревьев: «Упало по листу, придет август — упадет по два».