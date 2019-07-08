Беда в разливе

Наводнение, случившееся в Иркутской области, синоптики уже назвали самым сильным за всю историю наблюдений. С синоптиками, как никогда, согласны местные жители: такого «ада» они не припомнят. Даже статистика наблюдений за погодой и та впечатляет: например, во время крупного и памятного до сих пор паводка 1984 года уровень воды достиг 11 метров, а в этот раз — 14! Основной удар стихии принял на себя город Тулун, который огибает река Ия: эта красивая река, в сущности, его уничтожила. Не помогла даже дамба, построенная после похожих чрезвычайных событий в 2006-м… Всего же только в Иркутской области подтопленными оказались около 100 населенных пунктов, разрушено более 10 автомобильных мостов, ущерб — на миллиарды. Но дело, конечно, не в деньгах: на момент сдачи номера власти насчитали 21 погибшего, 14 пропавших без вести, 313 госпитализированных и данные едва ли не каждый день продолжают меняться. На традиционный вопрос, кто виноват, однозначного ответа тоже пока нет: одни винят глобальные изменения климата, другие, как водится, указывают на нерасторопность властей… А простые люди в тех районах, куда уже можно вернуться, пытаются спасти личные вещи или хотя бы просто найти свои дома — некоторые из них унесло, как в какой-нибудь страшной сказке