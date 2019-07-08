Долой смартфоны

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах. «Наверно, вообще надо запретить (мобильные телефоны.— "О") в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?» — сказала она. Роспотребнадзор к началу учебного года разработает предложения по этой теме. Социальные сети теперь волнует только одно.

А если что случится?

Wonxiecb: «Теперь по дороге в школу и обратно ребенок не сможет позвонить в экстренную службу, если что случится. Запрещать пользоваться нужно только во время занятий, но и здесь минус, могут возрасти случаи плохого обращения учителей с детьми, теперь их ничего не будет останавливать, без видео ничего не доказать».

Учиться надо

Олег 84: «Это очень правильное решение. И оно пойдет на пользу всем. На уроках нужно учиться, а не в соцсетях сидеть».

Их будут обыскивать?

Юля Родина: «У меня один банальный вопрос. А детей что, будут обыскивать на входе? Как это собираются контролировать? Штрафы вводить? С уроков выгонять?»

Личная собственность

Евгений Ямбург: «Во-первых, даже чисто технически нет инструментов запрещать это, это личная собственность, и попытки ее забрать могут породить конфликты. Вместо того чтобы бороться с инструментами, нужно использовать их в полезных целях».

Как зомби

Наталья Вишневская: «Мы учились без мобильных телефонов. На переменах успевали пообщаться и расслабиться. Как-то зашла в школу, а там все дети ходят как зомби с телефонами в руках».

Подготовила Наталия Нехлебова

Ваше мнение

Цифра

12%

прибыли могут потерять компании, принимая на работу женщин-руководителей. Американские, немецкие и норвежские исследователи связывают убытки с тем, что «директора в юбках» менее склонны к риску. Так, в Норвегии в 2003 году приняли закон о «гендерной квоте» на биржах. Как только в правлениях из четырех директоров число женщин увеличивалось с одной до двух, операционный доход фирмы снижался в отношении активов на 12%.

Источник: «Росбалт»

В 1,5 раза

выше распространенность заболеваний в российских городах, чем в сельской местности. Неблагоприятные воздействия окружающей среды и низкая физическая активность из-за развитой транспортной инфраструктуры — факторы, подрывающие здоровье. Тем не менее средняя продолжительность жизни у горожан выше. Невысокий уровень доступности здравоохранения на селе приводит к тому, что сельчане живут почти на два года меньше (71,7 года против городских 73,3 года).

Источник: ТАСС

3,75 км

заборов разрисуют уличные художники со всей России в рамках фестиваля «Длинные истории Перми». На бетонных секциях появятся медведи, кокошники и ископаемые пермского периода. Идея проекта — не просто создать искусство на заборе, а «развернуть визуальные истории в пространстве города, которые будут "считываться" по мере продвижения зрителя вдоль них».

Источник: сайт губернатора и правительства Пермского края

Настроение

Управдом — друг?

За последние 9 лет отношение россиян к качеству жилищно-коммунальных услуг заметно улучшилось. Если раньше довольны работой коммунальщиков были 39%, то теперь — 60%. Впрочем, народ признается, что за последний год существенных изменений в электро- и газоснабжении, отоплении, горячем и холодном водоснабжении не заметил. Зато есть положительные сдвиги в содержании и эксплуатации домов. В 2010-м 52% жильцов ставили «неуд» работникам ЖКХ, сейчас — только треть. Почти половина россиян имеет претензии к ответственным за их дом управляющим компаниям. Вместе с тем 43% опрошенных даже не вспомнили название этих компаний, а пятая часть и вовсе заявила, что таких нет.

Источник: ВЦИОМ