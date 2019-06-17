«Зенит» требует защиты

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Пока громких трансферов нет, если не считать возвращения из аренды некоторых игроков и прихода нового физиотерапевта. Но они ожидаются, так как команде необходимо усиливать состав к Лиге чемпионов.

Зенитовцы в начале мая стали чемпионами России, а последний матч в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) провели 26 мая. Межсезонье из-за перехода на систему «осень-весна» теперь очень короткое. Меньше чем через месяц команда собралась на первую тренировку. Времени для подготовки к стартовому матчу нового сезона не так много: 6 июля «Зенит» поспорит с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Сезон традиционно откроет дуэль чемпиона и обладателя Кубка России. А через десять дней после этого — уже первый матч чемпионата с «Тамбовом», новичком премьер-лиги. Получается на подготовку — несколько недель. Как в Европе. Правда, там футболисты отдыхают летом больше, так как чемпионаты начинаются позже. Зато в России дольше по срокам зимние каникулы: играть в декабре — феврале нет возможности. Это постоянный предмет критики со стороны тех, кто считает, что чемпионат в России нужно начинать весной, а заканчивать поздней осенью, как было раньше.

Зенитовцы собрались на базе в Удельной не в полном составе. Отсутствуют те, кто после завершения чемпионата играл за свои сборные в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года (впервые пройдет не одной-двух странах, а в 12 крупных городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге). Таких в «Зените» четверо: форвард Артем Дзюба, Магомед Оздоев, вратарь Андрей Лунев. Еще полузащитник Роберт Мак выступает за сборную Словакии. Также в «Зенит» должен вернуться из аренды в «Ростове» защитник Миха Мевля, защищающий цвета национальной команды Словении. Зимой его хотел приобрести итальянский клуб «Эмполи», но трансфер не успели оформить и «Зенит» отдал Мевлю в «Ростов». Сейчас Миха будет тренироваться вместе со всеми, и, если тренерский штаб сине-бело-голубых устроит мастерство 29-летнего защитника, он начнет сезон в «Зените», с которым его связывает контракт.

Линия защиты — главная, над которой надо работать главному тренеру Сергею Семаку в плане селекции. Завершил карьеру Александр Анюков, выступавший за команду с 2005 года, не раз выводивший футболистов на поле с капитанской повязкой. По словам генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева, бывший игрок продолжит работу в системе клуба на тренерской должности — какой именно, пока неизвестно. На позиции правого защитника, таким образом, остается 30-летний Игорь Смольников. Есть еще 26-летний Денис Терентьев, но ему не удалось закрепиться в «Зените» ни при одном тренере. На правый фланг требуется приобретение. Как и на левый. Юрий Жирков, скорее всего, подпишет с клубом еще один контракт — сроком на год. Но ему 36 лет. Приобретенный «Зенитом» в начале 2018 года Эльмир Набиуллин (кстати, сделку по переходу в «Зенит» из казанского «Рубина» Набиуллина и Оздоева вел агент Томас Цорн, недавно назначенный на пост гендиректора московского «Спартака»,— он считается внебрачным сыном Сергея Прядкина, много лет возглавляющего РПЛ), может быть отдан в другой клуб: его уровень не устраивает тренеров «Зенита». Получается, что позиции крайних защитников «провисают», их нужно усиливать.

Хорошо бы сделать приобретения, сравнимые с теми, что были осуществлены зимой этого года. Тогда «Зенит» купил форварда Сердара Азмуна у «Рубина», защитника Ярослава Ракицкого у «Шахтера» и полузащитника Вильмара Барриоса у аргентинского «Бока Хуниорс». Все усилили команду, помогли ей выиграть чемпионский титул. Барриос сейчас защищает цвета сборной Колумбии на Кубке Америки и в матче с Аргентиной буквально «съел» Лионеля Месси, благодаря чему Колумбия победила со счетом 2:0. Интересно, что за Аргентину играл Леандро Паредес, бывший игрок «Зенита». Именно за деньги, вырученные от продажи Паредеса во французский ПСЖ (€47 млн), удалось приобрести Азмуна, Ракицкого и Барриоса. Блестящая селекционная комбинация — на уровне «вычисления» Остапом Бендером последнего, двенадцатого стула.

Цель «Зенита» — обновить состав так, чтобы клуб был конкурентоспособным в Лиге чемпионов, которая стартует в сентябре. Этому должно способствовать приглашение в команду испанского тренера по физподготовке Феликса Ледесмы. Он работал на этой должности в «Ливерпуле», московском «Локомотиве», мадридском «Реале», с которым выиграл Лигу чемпионов. Это пока единственный трансфер «Зенита». Если не считать возвращения из аренды (в тульском «Арсенале») 24-летнего черногорского форварда Луки Джорджевича. Ему дан новый шанс закрепиться в команде.

Игроки «Зенита» прошли традиционный медосмотр и завтра, 18 июня, отправятся на сборы в Австрию, где будут готовиться к сезону. Запланированы четыре контрольных матча: с австрийским «Ваккером», болгарским «Левски», венгерским «Гонведом» и сербской «Црвеной Звездой».

Юрий Балетов