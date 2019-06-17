Казахское солнце пригрело «Хевел»

По данным “Ъ”, «Хевел» собирается купить три солнечные электростанции в Казахстане общей мощностью 108 МВт. По оценкам аналитиков, общий объем инвестиций «Хевела» в казахстанские проекты может составить 11 млрд руб. «Хевел» активно наращивает экспортный портфель в преддверии принятия решения в России по поддержке зеленой генерации — ключевым критерием, вероятно, станет объем зарубежных продаж.

«Хевел» (СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Реам Менеджмента» Михаила Сиволдаева) намерен получить контроль в трех казахстанских компаниях, имеющих обязательства по строительству солнечной генерации в стране. Речь идет о доле выше контрольной в компаниях KB Enterprises, которая приобрела право строить солнечную электростанцию (СЭС) «Нура» на 100 МВт в Акмолинской области, «Капшагайсоларпарк» (СЭС «Сарыбулак» на 4,95 МВт в Алматинской области) и «Технобазальт» (СЭС «Капшагай» на 3 МВт). Сделки планируется закрыть до конца июня, сообщили “Ъ” в компании.

В прошлом году «Хевел» впервые выиграл тендер на строительство двух СЭС на 70 МВт в Казахстане, снизив стартовую цену на 30%, до $0,05–0,06 за 1 кВт•ч. Инвестиции в их строительство, по оценкам аналитиков, могут составить 8,5 млрд руб. Таким образом, после завершения сделки общий портфель зеленых проектов «Хевела» в Казахстане вырастет до 178 МВт.

«Хевел» не раскрывает инвестиции в покупку, отмечая, что для сделки будут привлекать и стороннее финансирование. Станции должны быть введены в 2020 году, их выработка пойдет в рынок. Стоимость выработки СЭС «Нура» и Сарыбулак составит 34,61 тенге за 1 кВт•ч (5,88 руб.), СЭС «Капшагай» — 28,99 тенге (4,9 руб.) за 1 кВт•ч. «Хевел» планирует поставлять на эти СЭС как собственные гетероструктурные двусторонние солнечные модули мощностью свыше 375 Вт, так и зарубежное оборудование. В «Хевеле» “Ъ” сообщили, что рассчитывают нарастить объем проектов на рынке Казахстана до 500 МВт в ближайшей перспективе.

Власти Казахстана собираются к 2050 году получать 50% вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Уровень 3% должен быть достигнут к 2020 году, 10% — к 2030 году. Для ВИЭ-проектов в Казахстане введен зеленый тариф, который индексируется в течение 15 лет: 70% цены — в привязке к курсу тенге к доллару, 30% — по уровню годовой инфляции. Объем рынка СЭС в Казахстане только до 2020 года — 1,7 ГВт, что соответствует объему российской программы поддержки СЭС в 2013–2024 годах, отмечает Алексей Жихарев из Vygon Consulting. Такие характеристики рынка, а также высокий уровень инсоляции, что дает коэффициент использования установленной мощности до 20%, позволяют даже при тарифах в два-три раза ниже российских обеспечивать рентабельность проектов на уровне 13–15%.

Проекты в Казахстане нужны «Хевелу» для наращивания экспорта — его объем может стать одним из основных критериев программы поддержки в РФ зеленой генерации после 2024 года. Сейчас такая поддержка идет через механизм договоров на поставку мощности, гарантирующих возврат инвестиций за счет повышенных выплат оптового энергорынка. Изначально выделенная для развития отрасли квота в 5,42 ГВт ВИЭ выбрана полностью, инвесторы просят разрешить строительство еще 10 ГВт. Предполагается, что продление господдержки будет увязано с обязательствами инвесторов экспортировать продукцию.

По оценке Алексея Жихарева, общий объем инвестиций в новые проекты «Хевела» составит около 11 млрд руб., при этом заемное финансирование в Казахстане обойдется компании значительно дешевле, чем в России. Он добавляет, что в преддверии утверждения Минпромторгом РФ целевых показателей по объемам экспорта расширение экспансии на внешние рынки — крайне важная задача для российских промышленников, при этом рынки ЕАЭС будут в приоритете.

Татьяна Дятел