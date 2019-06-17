«Яндекс» проиндексирует торговлю

«Яндекс.Маркет» запускает платформу с аналитикой российского рынка онлайн-торговли, нацеленную на производителей и продавцов. В отличие от отчетов исследовательских компаний сервис «Яндекса» планирует предоставлять данные в реальном времени. Эксперты и участники рынка считают, что новый продукт не будет конкурировать с традиционной аналитикой, и сомневаются в его возможности охватить весь российский e-commerce.

О запуске сервиса «Яндекс.Маркет Аналитика» “Ъ” рассказали в пресс-службе «Яндекса». Сейчас платформа работает в тестовом режиме, полноценный запуск ожидается до конца года, стоимость доступа в компании пока не раскрывают. Предполагается, что сервис позволит производителям и продавцам изучать российский рынок электронной коммерции «в режиме реального времени», включая объемы продаж в денежных и количественных показателях. Источниками данных станут собственная информация «Яндекс.Маркета», продавцы-партнеры и открытые источники, например данные Росстата.

Оборот «Яндекс.Маркета» в 2018 году, по собственным данным, составил 170 млрд руб. На площадке представлены более 25 тыс. продавцов, ежедневно ее посещают 3,7 млн пользователей. Осенью «Яндекс.Маркет» и Сбербанк запустили маркетплейс «Беру», его месячная выручка, слагаемая из продаж собственных товаров и комиссии с товаров других продавцов, к концу мая достигла 1 млрд руб.

В «Яндексе» не раскрывают число партнеров, которые уже подключились к сервису, но уточнили, что они из разных сфер: детские товары, автомобильные товары, электроника и др. Большинство опрошенных “Ъ” производителей и ритейлеров не комментируют запуск сервиса. Так, в пресс-службе Samsung сообщили “Ъ”, что не слышали о «Яндекс.Маркет Аналитике», но изучат платформу.

В Ozon, который также тестирует аналитическую платформу для продавцов, приветствовали сервис «Яндекс.Маркета».

«Чем больше полезных инструментов будут предлагать крупные игроки, тем очевиднее будет потенциал онлайн-продаж для малого и среднего бизнеса и его интерес к этому каналу»,— отметил представитель Ozon.

Гендиректор исследовательской компании GfK Rus Максим Быстрицкий знает о запуске аналитической платформы «Яндекс.Маркета». «Аналитики и информации на рынке станет больше, и это хорошо»,— считает он. В то же время это будет аналитика определенного канала, но далеко не всего рынка и, возможно, даже не всего онлайн-сегмента, отмечает господин Быстрицкий. «Для полноты покрытия нужны данные других маркетплейсов и крупных онлайн-игроков: Tmall, Ozon, Goods.ru, Wildberries, а также данные больших игроков, не представленных на "Яндекс.Маркете", но имеющих исключительное влияние на онлайн-продажи»,— рассуждает он.

О появлении «Яндекс.Маркет Аналитики» знает и партнер Data Insight Федор Вирин. Он полагает, что она не будет конкурировать с аналитическими компаниями, а скорее поможет им. «Предлагаемые данные требуют обработки, интерпретации, анализа, чтобы их применять. Я очень рассчитываю, что в результате появления этого инструментария больше компаний в ходе работы над цифровыми сервисами будет опираться на данные, а следовательно, весь рынок исследований вырастет»,— оптимистичен эксперт. Развитие платформы потребует значительных затрат от самого «Яндекса», отмечает господин Вирин, в узком смысле она может и не окупиться, но окупится как дополнение к другим коммерческим сервисам «Яндекс.Маркета».

Дмитрий Шестоперов