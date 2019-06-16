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Тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард

Фото: David Klein / Reuters

The Times: Лэмпард согласился возглавить «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард согласился стать тренером футбольного клуба «Челси», принадлежащего российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, сообщает The Times со ссылкой на источники. По их данным, накануне у них состоялась встреча, на которой Роман Абрамович убедил Фрэнка Лэмпарда возглавить команду, пообещав, что тот проработает как минимум на два года. Лэмпард играл за «Челси» на позиции центрального полузащитника в 2001–2014 годах и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Официально о смене главного тренера в клубе пока не сообщали. Об отставке главного тренера «Челси» Маурицио Сарри говорили еще в феврале, после очередного зимнего провала его команды — в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Главными претендентами называли, помимо Лэмпарда, Джанфранко Дзолу и Зинедина Зидана, завоевавшего с «Реалом» три подряд Кубка европейских чемпионов и летом 2018 года неожиданно взявшего паузу в карьере.

Маурицио Сарри возглавил лондонский клуб в июле 2018-го года. Под руководством итальянца команда заняла третье место в Премьер-лиге, проиграла финал Кубка Лиги и выиграла Лигу Европы. Теперь он собирается вернуться в Италию в качестве тренера «Ювентуса».

Подробнее о причинах отставки тренера «Челси» читайте в материале “Ъ” «Маурицио Сарри попал под ставку».

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