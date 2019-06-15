Экс-канцлер Германии заявил о законности присоединения Крыма

Бывший канцлер и экс-лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Герхард Шрёдер заявил, что Крым был присоединен к России законно и потребовал отменить санкции против России. Как пишет Bild, соответствующие заявления прозвучали в рамках предвыборной кампании СДПГ перед бизнесменами в Бранденбурге.

«Крым — это давняя российская территория. В советские времена не имело значения, где Крым был территориально. Но сейчас это не так»,— сказал Герхард Шрёдер. По его словам, присоединение Крыма с юридической точки зрения произошло с одобрения местного населения, а значит со стороны России не было никаких агрессивных действий. Кроме того, господин Шрёдер призвал Украину соблюдать Минские соглашения.

Герхард Шрёдер являлся федеральным канцлером ФРГ в 1998–2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. В частности, занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть» и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода «Северный поток», по которому в Германию идут поставки российского газа. В 2018 году украинский сайт «Миротворец» включил Герхарда Шрёдера в свою базу за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.