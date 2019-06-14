COFCO собирает зерно

На российском зерновом рынке продолжается консолидация. Китайская корпорация COFCO начала переговоры о покупке 25% зернового терминала КСК в Новороссийске у группы «Дело» Сергея Шишкарева. Это может стать первым подобным активом COFCO в России.

О том, что китайская корпорация COFCO ведет переговоры о покупке 25% в зерновом терминале АО КСК в Новороссийске, в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника. Об этом также слышал и собеседник “Ъ” на зерновом рынке.

Мощность перевалки КСК — 3,5 млн тонн зерна в год. Он занимает третье место в России по этому показателю после Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и зернового терминального комплекса «Тамань». Основным владельцем КСК выступает DeloPorts (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева).

Еще 25% минус одна акция принадлежат Cargill, пишет Reuters. Cargill в возможной сделке с COFCO не участвует, говорит источник “Ъ”. В «Деле» и Cargill отказались от комментариев. Связаться с представителем COFCO не удалось.

У COFCO сегодня нет портовых мощностей для перевалки зерна в России. Источник “Ъ” на зерновом рынке оценивает стоимость КСК примерно в $100–150 млн. Таким образом, за 25% корпорация может заплатить $25–37,5 млн.

Как отмечает источник “Ъ”, с ростом экспорта российского зерна собственные мощности по перевалке становятся все более важным элементом для крупнейших трейдеров, позволяя иметь гарантированный канал поставок.

По прогнозам Минсельхоза, в следующем сезоне Россия экспортирует около 45 млн тонн зерна, включая 36 млн тонн пшеницы.

На российском зерновом рынке сейчас идет активная консолидация. Так, как ранее сообщал “Ъ”, единого зернового оператора создает ВТБ. В августе 2018 года банк выкупил 22,25% НКХП, затем нарастив долю до 33,18%. В феврале 2019 года ВТБ приобрел 50% минус одну акцию Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая, в свою очередь, контролирует 51% НКХП. Таким образом, ВТБ приблизился к полной консолидации комбината.

В том же месяце банк выкупил у Новороссийского морского торгового порта Новороссийский зерновой терминал. Кроме того, ВТБ договорился о покупке контрольного пакета ГК РТК, в которую входит крупнейший оператор по перевозке зерна железной дорогой — «Русагротранс». А в июне стало известно, что банк стал владельцем контрольной доли в компании «Мирогрупп Ресурсы», которая входит в десятку крупнейших экспортеров зерна.

Анатолий Костырев