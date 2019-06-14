Банкрот обратился к банкроту

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Стройоптторг» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. С заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилась налоговая служба. Сумма задолженности перед налоговым органом составляет 1,1 млн руб., общая сумма долга компании превышает 150 млн руб. Бенефициаром компании является Игорь Малышев, которому принадлежат доли еще в двух компаниях, одна из них также является банкротом и крупнейшим кредитором первой.



Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Стройоптторг» банкротом, информация об этом размещена на сайте krasnodar.arbitr.ru. В отношении ООО открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

С заявлением о признании предприятия банкротом в 2018 году обратилась Федеральная налоговая служба России в лице Инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по городу Краснодару, в декабре 2018 года в отношении должника введена процедура наблюдения. Сумма исковых требований составляет 1,1 млн руб. С заявлением о внесении в реестр кредиторов обратились также КБ «ГАЗТРАНСБАНК», ООО «Индустрия Окон» и ООО «Стройметаллинвест» с требованиями на сумму 41, 6 млн руб., 291, 4 тыс. руб. и 110, 3 млн руб. соответственно.

О самом крупном долге в 110 млн руб. заявила афилированная компания ООО «Стройметаллинвест», в уставном капитале которой Игорь Малышев владеет 100 - процентной долей. ООО «Стройметаллинвест» признано банкротом в декабре 2018 года.

По данным системы Спарк-Интерфакс, ООО «Стройоптторг»зарегистрировано в ноябре 2011 года, основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор Юрий Верещагин. Выручка компании в 2017 году составила 117,4 млн руб, прибыль 5,9 млн руб., чистый убыток - 5,1 млн руб.

Малышев является владельцем и бенефициаром ООО «Стройметаллинвест» с долей 100% в уставном капитале и совладельцем с долей 50% ООО «Автостройальянс». ООО «Стройметаллинвест» зарегистрировано в августе 2010 года, основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Выручка компании в 2017 году составила 11,9 млн руб., убыток - 12 млн руб., чистый убыток - 5 млн руб.

По словам юриста Руслана Шеметова, управляющим необходимо выяснить, нет ли в данном деле признаков преднамеренного банкротства. «По закону, руководитель обязан заявить, что у компании есть проблемы. В данном случае этого сделано не было, хотя топ-менеджер обычно понимает, что задолженность перед коммерческим предприятием и задолженность перед госструктурой - это разные вещи. Была открыта кредитная линия, и вряд ли проблемы начались так уж неожиданно. Сейчас управляющие должны санкционировать аудиторскую проверку, и если будут выявлены признаки преднамеренного сокрытия денежных средств, за дело возьмутся следственные органы», - пояснил юрист.

Юрист Александр Москаленко считает, что цель бенефициара - обеспечить «дружественный кредит». «Возможно, это делается потому, что исковую сумму не предполагается взыскивать, либо она будет взыскана в пользу учредителя, то есть так или иначе он хочет сохранить эти деньги. Вопрос в том, что сделка может быть признана недействительной», - говорит господин Москаленко.

Елена Рыжкова