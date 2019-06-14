Депутата избрали на общий режим

Дзержинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», депутата заксобрания Егора Заворохина, и предпринимателей — отца и сына Дениса и Максима Овчинниковых. Все они признаны виновными в хищениях денежных средств предприятия, а Овчинников-старший — еще и муниципального имущества. Егор Заворохин, как и Денис Овчинников, приговорен к семи годам колонии общего режима, Максим Овчинников — к четырем. Кроме того, суд решил взыскать с них солидарно более 141 млн руб. ущерба, нанесенного ФГУП. Сами осужденные намерены обжаловать приговор и вины не признают.

Уголовное дело в отношении Егора Заворохина и бизнесменов рассматривалось более 10 месяцев, с 6 августа 2018 года. Как установили следствие и суд, подсудимые с осени 2011 года по конец апреля 2012-го похитили более 143 млн руб. ФГУПа путем завышения счетов за тепловую энергию. Поставками тепла на завод Дзержинского занималось ООО «Энергоресурс», которое было подконтрольно господину Заворохину. Организатором преступления следствие называет Дениса Овчинникова. Действуя по разработанному плану, Андрей Масалкин внес изменения в приборы учета, в результате чего они стали отображать завышенные показания о поставках теплоэнергии на завод. В свою очередь, Максим Овчинников контролировал действия пособника и изготавливал акты приема-передачи теплоэнергии, которые содержали ложные сведения об объемах ее поставок. Егор Заворохин обеспечивал подписание этих актов со стороны завода и перевод денег на счет «Энергоресурса». Всего по документам для нужд ФГУПа было поставлено тепловых ресурсов на сумму 207,7 млн руб., а фактически предприятие получило их на 65,8 млн руб. Второе преступление также касается взаимоотношений завода с ООО «Энергоресурс». Согласно материалам дела, компания выполняла ремонт крыши одного из цехов предприятия. В итоге сумма работ была завышена более чем на 1,5 млн руб.

ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» производит взрыватели и пиротехнику для различных систем вооружений, а также центробежные сепараторы и датчики сигнализации давления масла в системах двигателей. С 2006 года предприятие находится в процедуре банкротства.

Денису Овчинникову были инкриминированы еще и два эпизода, связанные с растратой имущества муниципальной автобазы. Являясь председателем ликвидационной комиссии общества, он реализовал имущество базы, автопарк и здания, по заниженной цене. В результате городу был нанесен ущерб более 94,5 млн руб.

Никто из обвиняемых вины не признал. Так, по эпизоду с «Энергоресурсом» они ссылались на заключения специалистов в рамках проведенных по инициативе подсудимых исследований, которые подтверждали их версию. Она состояла в том, что завод получил и потребил столько теплоэнергии, за сколько было заплачено. Но в результате суд счел более убедительными доводы экспертов, которые пришли к выводу, что в моменты максимальной загрузки ФГУП теплопотребление предприятия было меньше, чем в 2011–2012 годах. В это время предприятие работало менее активно. Стоит отметить, что по эпизоду с ремонтом крыши подсудимые вину также не признавали, но, как следует из решения суда, компенсировали ущерб.

Приговор суд зачитывал в течение нескольких дней. То, что он станет обвинительным, стало понятно уже с начала оглашения документа. На финальное заседание поддержать подсудимых пришли около десятка друзей и родственников. Все трое держались спокойно, а Егор Заворохин еще и читал материал в газете о том, что Владимир Нелюбин (экс-депутат заксобрания) и Алмаз Закиев (бывший министр транспорта), которых суд раньше отправил в колонии, будут обжаловать обвинительные приговоры.

Назначая наказание, суд учел положительные характеристики фигурантов, наличие у них малолетних и несовершеннолетних детей, а также возмещение ущерба по одному из эпизодов. Егор Заворохин, как и Денис Овчинников, приговорен к семи годам колонии общего режима. Максим Овчинников — к четырем. Суд удовлетворил также гражданские иски ФГУП и администрации Перми о взыскании с них ущерба. С обвиняемых солидарно будет взыскано свыше 141 млн руб. ущерба ЗиДу, а с Дениса Овчинникова — еще и более 90 млн руб. ущерба муниципалитету. Погашение ущерба будет производиться в том числе и за счет имущества подсудимых, на которое наложен арест. Все они заявили о намерении обжаловать приговор.

Гособвинитель Светлана Плотникова пояснила, что удовлетворена приговором в части квалификации действий осужденных.

Дмитрий Астахов