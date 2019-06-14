Главный врач пензенского онкодиспансера осужден на пять лет колонии

Железнодорожный районный суд Пензы вынес приговор бывшему главному врачу ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Виталию Серебрякову, который обвинялся в получении взяток.

Суд установил, что 13 апреля 2018 года Серебряков получил 1,14 млн руб. от представителей некоего саратовского юрлица за победу на аукционе на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для онкодиспансера.

В тот же день он получил еще одну взятку от другого юридического лица из Саратова в размере 246,5 тыс. руб. за аналогичную услугу.

В отношении главврача возбудили дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за бездействие в пользу взяткодателя и совершение незаконных действий) и п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение в пользу взяткодателя незаконных действий).

Приговором суда города Пензы Виталию Серебрякову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн руб. и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Сергей Петунин