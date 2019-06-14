Русфонд подвел итоги сбора пожертвований семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево 5 мая. Собрано 13 592 211,64 руб. Дорогие друзья, огромное спасибо за сочувствие и участие!

Сбор пожертвований семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе 5 мая в аэропорту Шереметьево, который Русфонд открыл по просьбе руководства Мурманской области и при поддержке Сбербанка, окончен. Благодаря вам, дорогие друзья, собрано 13 592 211,64 руб. Правда, в Русфонд поступили заявления от клиентов Сбербанка, с чьих счетов мошенники похитили деньги и перевели их в качестве пожертвований пострадавшим в авиакатастрофе. Эти «пожертвования» Русфонд возвращает, так что финальная сумма будет скорректирована. В течение месяца Русфонд завершит все возвраты и опубликует размеры коррекции.

Эти сборы были начаты в первые же дни после катастрофы, когда временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис обратился в Русфонд с просьбой открыть банковский счет для пожертвований россиян в пользу пострадавших. Он, в частности, писал: «Учитывая высокий уровень доверия населения к Русфонду, прошу дать согласие на открытие официального счета для сбора помощи при поддержке ПАО "Сбербанк" сроком на один месяц и затем перевести пожертвования на счета пострадавших согласно сведениям, которые предоставит правительство Мурманской области».

Как сообщил Русфонду заместитель губернатора Роман Дурягин, 90% сборов будут разделены поровну между семьями погибших в авиакатастрофе (41 человек). Оставшиеся 10% власти разделят поровну между пострадавшими, госпитализированными с места катастрофы (девять человек). «Мы попросили компанию "АльфаСтрахование" оказать содействие в оповещении граждан,— объясняет Роман Дурягин.— Совместно с ней мы уже начали уведомлять пострадавших и родственников погибших и просим их подготовить документы для последующей передачи в Русфонд. Как только все документы будут собраны, Русфонд и начнет выплаты. Сейчас период отпусков, и мы понимаем, что оперативно собрать всю необходимую информацию будет непросто. Мы постараемся сделать это как можно быстрее».

Заместитель губернатора также подчеркнул, что распределение средств будет произведено по решению наблюдательного совета, в который вошли члены областной Общественной палаты и общественных организаций, представители законодательных и исполнительных органов местной власти. Сейчас в наблюдательном совете заканчивается работа над поименными списками родственников и размерами выплат, исходя из окончательной суммы пожертвований. «Как только списки будут утверждены, мы направим их в Русфонд»,— сказал Роман Дурягин.

Самолет, выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск, потерпел крушение 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета — по предварительной информации, из-за неисправности на борту. В результате жесткой посадки SSJ 100 выгорел полностью. Из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, 41 человек погиб.

Алексей Асланянц, корреспондент Русфонда