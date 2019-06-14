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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

2927 случаев банкротств юридических лиц по решению арбитражных судов зафиксировано в первом квартале 2019 года, свидетельствует мониторинг ЦМАКП. Тенденция к снижению числа таких случаев, которая фиксировалась во второй половине 2018 года, таким образом, прекратилась. За первый квартал 2019 года число банкротств выросло на 1,9%, а в годовом выражении — на 2,4%. Показатель снизился лишь в электроэнергетике, вырос — в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроении. Не изменилась ситуация в торговле, пищепроме, на транспорте и в связи, в металлургии. Наибольшая интенсивность банкротств (к числу действующих компаний) отмечалась в Тюменской, Волгоградской и Вологодской областях.

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