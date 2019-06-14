Есть лекарства у Демьяна Дунаева

7 июня в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Нижний Новгород» мы рассказали историю трехлетнего Демьяна из Нижегородской области. У мальчика редкое генетическое заболевание — туберозный склероз. Деме нужна постоянная терапия препаратом сабрил. Рады сообщить: вся необходимая сумма (990 521 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 7 июня 94 072 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя «Первого канала», ГТРК «Нижний Новгород», «Липецк», «Хакасия», «Иртыш», «Пермь», а также 167 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 28 детям на 22 778 970 руб.