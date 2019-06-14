Ольге Чернышевой не сделали скидку

Как стало известно “Ъ-Юг”, ростовский арбитраж завершил длившуюся десять лет процедуру банкротства Ольги Чернышевой. По ходу процедуры в реестр кредиторов были заявлены требования на 193 млн руб., но они не были удовлетворены в полном объеме из-за недостатка имущества у обанкротившейся дочери бывшего мэра Ростова. По итогам банкротства суд освободил ее от оставшихся обязательств перед кредиторами, однако сделал исключение на 50 млн руб., которые придется вернуть потерпевшим по уголовному делу, в котором госпожа Чернышева была признана виновной в причинении ущерба путем обмана.



Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о завершении конкурсного производства в рамках дела о банкротстве индивидуального предпринимателя Ольги Чернышевой (информация об этом опубликована в картотеке суда). Процедура была завершена по ходатайству конкурсного управляющего банкрота.

Как следует из судебного определения, в сформированный реестр требований кредиторов госпожи Чернышевой было включено 193 млн руб., из них по ходу конкурсного производства было погашено 15 млн (еще 40 млн руб. было удовлетворено на стадии наблюдения, информация об этом есть на сайте ЕФРСБ). Согласно определению, в полном объеме требования не удовлетворены из-за недостатка конкурсной массы.

По данным ЕФРСБ, в процессе банкротства Ольги Чернышевой были проданы с торгов принадлежавшие ей квартира в центре Ростова, земельный участок на улице Тибетской, автомобиль Toyota Camry, гараж и земля сельскохозяйственного назначения в Аксайском районе. Еще один участок на Тибетской перешел в собственность залогового кредитора.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, госпожа Чернышева смогла уберечь от продажи свой дом площадью около 600 кв. м и земельный участок под ним, оцененные суммарно в 34 млн руб. Эта недвижимость находилась в залоге у банка «Центр-инвест», однако ее удалось вывести из-под залога и не допустить включения в конкурсную массу.

Ростовский арбитражный суд определил, что требования к госпоже Чернышевой, которые не были удовлетворены из-за недостатка у нее имущества, отныне считаются погашенными. Однако сделал исключение для кредиторов Олега Горносталя, Александра Шелудченко и Андрея Гладышева. Суд принял во внимание, что указанные господа являются потерпевшими и правопреемниками потерпевших в уголовном деле, по итогам которого Ольга Чернышева была признана виновной по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Госпожу Чернышеву обязали возместить им ущерб в общей сумме около 50 млн руб. в рамках гражданского судопроизводства, поэтому арбитраж оставил в силе ее обязательства перед этими кредиторами.

По мнению Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», действия суда в части исключения для признанных потерпевшими кредиторов соответствуют действующему законодательству.

Напомним, процедура банкротства Ольги Чернышевой началась еще в 2009 году по ее собственному заявлению.

Дочь бывшего мэра Ростова Ольга Чернышева стала известна широкой публике после того, как ее обвинили в махинациях с земельными участками. По версии следствия, вместе с тремя компаньонами она скупала землю в Аксайском районе Ростовской области для дальнейшей перепродажи. Своим партнерам госпожа Чернышева предложила оформить землю на себя для упрощения будущей сделки. Прибылью она обещала поделиться после продажи, но в итоге присвоила деньги. Изначально дело было заведено по статье «Мошенничество», позже переквалифицировано в статьи «Завладение денежными средствами без цели хищения» и «Легализация денежных средств», но в конечном счете ее обвинили в «злоупотреблении доверием». В октябре 2013 года Кировский районный суд Ростова приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Позднее она была амнистирована по случаю 20-летия принятия Конституции РФ.

Вадим Водолазов