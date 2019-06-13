Минфин разработал законопроект об онлайн-продаже алкоголя с 2020 года

Минфин доработал законопроект о легализации продажи алкоголя через интернет с 1 января 2020 года, сообщает РБК. Планируется, что на первом этапе ограничения снимут только с производителей и оптовых продавцов вина. Новую версию согласовали Минпромторг и Минсельхоз, Минздрав выступил против законопроекта.

Первый этап продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года. В документе говорится, что в этот период продавать онлайн можно будет только вина (в том числе и игристые) с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

На втором этапе — до 1 января 2023 года — к интернет-торговле присоединятся сельскохозяйственные компании, производящие вино, и производители пива, сидра, медовухи, пуаре, а также оптовые компании, работающие с этой продукцией. Торговые сети как минимум до 2023 года не смогут продавать алкоголь через интернет.

Для онлайн-торговцев алкоголем создадут специальный реестр, который будет курировать Росалкогольрегулирование (РАР). В законопроекте отмечается, что для торговли алкоголем через интернет также нужно будет зарегистрироваться в доменной зоне egais.ru. Оплачивать товар будут при получении.

В пресс-службе Минфина уточнили, что в документ будут «вноситься несущественные правки» технического характера. Перед принятием законопроекту предстоит пройти межведомственное согласование.

Российские ритейлеры вместе с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины еще в конце 2016 года. Летом прошлого года Минфин внес соответствующий законопроект в правительство. Предполагалось, что онлайн-торговля будет разрешена с января 2019 года, но документ не был согласован к этому сроку.

О рынке онлайн-торговли продуктами — в материале “Ъ” «Супермаркеты пошли по домам».