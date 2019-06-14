«Здесь так не тушат»

В Преображенском райсуде Москвы началось слушание уголовного дела о гибели восьми сотрудников МЧС при тушении пожара на складах в сентябре 2016 года. В халатности, которая привела к самым крупным потерям среди пожарных в столице, обвиняют бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС полковника внутренней службы Дмитрия Ширлина и его заместителя подполковника Сергея Барсукова. Адвокаты утверждают, что к трагедии обвиняемые непричастны.

Места в зале еще задолго до начала слушаний заняли потерпевшие — родственники погибших пожарных, поэтому сторонников обвиняемых, пришедших чуть позже, приставы выпроводили в коридор. Когда в зале навели порядок, слово взяла прокурор.

Она сообщила, что Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова Следственный комитет России обвиняет в ненадлежащем исполнении обязанностей (халатности), повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Являясь руководителями оперативного штаба по тушению пожара на Амурской улице 22 сентября 2016 года, они, по версии следствия, не смогли грамотно оценить обстановку, которая складывалась на складском комплексе, горевшем на общей площади 4 тыс. кв. м, из-за чего и погибли восемь огнеборцев. В их числе помимо прапорщиков оказались один из начальников службы пожаротушения полковник Александр Юрчиков, майор Алексей Акимов и капитан Роман Георгиев. Тогдашний глава МЧС России Владимир Пучков называл гибель сразу восьми пожарных «невосполнимой утратой» для всего ведомства, отмечая, что огнеборцы до конца выполнили свой долг.

Непосредственно вина подсудимых Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова, считает следствие, выразилась в том, что они, отправляя на крышу комплекса людей, не учли, что этот объект относился ко второй категории огнестойкости, при которой его покрытая рубероидом крыша и конструкции под ней не могли выдержать более 15 минут воздействия огня. Когда прогоревшая крыша провалилась под пожарными, сотрудники МЧС еще какое-то время были живы. Они, отметила прокурор, по рациям выходили на связь, запрашивая помощь. Гособвинитель считает, что пожарных можно было спасти, подавая воду в то место, где они находились, но воды в брандспойтах не оказалось.

При этом Сергей Барсуков, в обязанности которого и входило с помощью тепловизора оценить обстановку, доложил Дмитрию Ширлину, что возгорание под крышей было не настолько сильным, чтобы угрожать пожарным. Хотя, по версии обвинения, к обоим офицерам уже поступала информация противоположного характера.

Когда прокурор закончила выступление и председательствующая судья спросила Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова, понятно ли им обвинение, оба ответили, что понятно, но виновными себя они не признают. Их адвокаты заявили, что в ходе судебного следствия намерены доказать непричастность офицеров к гибели коллег.

Адвокат полковника Ширлина Руслан Голенков позже пояснил “Ъ”, что на предварительных слушаниях ходатайствовал о возвращении дела прокурору из-за отсутствия доказательств вины офицеров, но его заявление было отклонено. «До него (Дмитрия Ширлина.— “Ъ”) на Амурской были четыре начальника штаба пожаротушения, но они не справлялись,— сообщил “Ъ” господин Голенков,— поэтому его и был вынужден возглавить Дмитрий Ширлин». По словам адвоката, перед тем как он направил людей на крышу, чтобы те создали пенную завесу (таким образом они собирались не пропустить огонь к аммиачному цеху, в котором могли взорваться тридцать баллонов), Сергей Барсуков с помощью тепловизора не зафиксировал «опасного прогара». А когда крыша обвалилась и пожарные оказались в самом пекле, возникли проблемы с водой. В цистернах, которые имелись у самих пожарных, она заканчивалась, а в гидрантах, считает защита, ее зачем-то отключили коммунальные службы. «Воды для спасения пожарных не хватило не по вине их товарищей, а из-за недоработки коммунальных служб»,— полагает адвокат Голенков.

В суде потерпевшие отмечали, что погибшие пожарные были посмертно награждены орденами Мужества, а их близкие получили выплаты от страховой компании и правительства Москвы, но это не компенсировало им утрату. В связи с этим потерпевшие намерены заявить к подсудимым иски в ходе процесса. Суммы своих требований, впрочем, они пока не обнародовали. При этом некоторые из них возмущались позицией подсудимых, отказавшихся признать вину.

«После назначения Ширлина на должность, Роман (капитан Георгиев.— “Ъ”) рассказал мне, что у него с Дмитрием Александровичем (Ширлиным.— “Ъ”) в 2015 году был конфликт на пожаре,— сообщила вдова погибшего пожарного Лариса Лисиченко.— Тогда Дмитрий Александрович настаивал, чтобы подчиненные моего мужа для тушения пожара отправились на крышу, под которой уже бушевало пламя. Роман на это заявил Ширлину, что тут "не Питер (там раньше служил подсудимый.— “Ъ”), а Москва. Здесь так не тушат". Он запретил подчиненным идти на крышу, которая вскоре обвалилась»,— сказала заплаканная женщина.

Алексей Соковнин